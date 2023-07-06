Вчасно вибігли з квартири в укриття: у Львові дивом врятувався журналіст з сім'єю

У Львові вночі 6 липня Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Політичний оглядач "Главкома" Павло Вуєць та його сім'я дивом врятувалися в цей момент.
Про це повідомляє "Главком".
Будинок, у якому мешкало подружжя, розташований на вулиці Стрийській.
Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до обстрілу. Вчасне рішення спуститися у бомбосховище врятувало їм життя.
Квартира Павла і Наталії була розташована на верхньому поверсі будинку. Через жахливий обстріл вона повністю зруйнована. Автомобіль, який був припаркований поруч із будинком, теж знищений.
До війни подружжя проживало у столиці. Проте 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова, де орендували квартиру.
У зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.
Відомо, що Павло Вуєць працює журналістом "Главкома" з моменту заснування видання. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала кореспонденткою.
Допомогу родині, яка залишалась без всього, можна за реквізитами:
Національна спілка журналістів України також відреагувала на ракетний обстріл Львова. Слова підтримки та солідарності висловив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.
"Тепер у колег немає ні житла, яке вони знімали у Львові, переїхавши через вторгнення з Києва, ні автомобіля. Зате живі!" - написав він.
Також він заявив, що поінформує міжнародних партнерів про черговий воєнний злочин Росії. До того ж Нацспілка журналістів надасть матеріальну допомогу постраждалим під час трагедії у Львові медійникам.
6 липня вночі у Львові Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки.
Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет. Відомо, що загинули 4 особи - наймолодшій було 21, найстаршій жертві - 95 років, ще 37 людей постраждали. У місті виявилася знеструмленою одна з підстанцій, через що 150 абонентів залишилися без світла.
Раніше ми повідомляли, що частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки.
Також ми писали, що внаслідок нічного удару по Львову загинула сім'я українського журналіста.