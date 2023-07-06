Вчасно вибігли з квартири в укриття: у Львові дивом врятувався журналіст з сім'єю

Що відомо

Будинок, у якому мешкало подружжя, розташований на вулиці Стрийській.

Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до обстрілу. Вчасне рішення спуститися у бомбосховище врятувало їм життя.

Квартира Павла і Наталії була розташована на верхньому поверсі будинку. Через жахливий обстріл вона повністю зруйнована. Автомобіль, який був припаркований поруч із будинком, теж знищений.

До війни подружжя проживало у столиці. Проте 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова, де орендували квартиру.

У зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.

Відомо, що Павло Вуєць працює журналістом "Главкома" з моменту заснування видання. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала кореспонденткою.

Наслідки ракетного обстрілу у Львові (facebook.com.MVS.LVIV)

Допомогу родині, яка залишалась без всього, можна за реквізитами:

4441 1144 2531 0941 - Вуєць Павло Євгенович

4441 1144 4461 3747 - Сокирчук Наталія Володимирівна

Національна спілка журналістів України також відреагувала на ракетний обстріл Львова. Слова підтримки та солідарності висловив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

"Тепер у колег немає ні житла, яке вони знімали у Львові, переїхавши через вторгнення з Києва, ні автомобіля. Зате живі!" - написав він.

Також він заявив, що поінформує міжнародних партнерів про черговий воєнний злочин Росії. До того ж Нацспілка журналістів надасть матеріальну допомогу постраждалим під час трагедії у Львові медійникам.

Скільки людей загинуло

6 липня вночі у Львові Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки.

Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет. Відомо, що загинули 4 особи - наймолодшій було 21, найстаршій жертві - 95 років, ще 37 людей постраждали. У місті виявилася знеструмленою одна з підстанцій, через що 150 абонентів залишилися без світла.