ua ru
Чт, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки, - Клименко

Новость на русском →
Четвер 06 липня 2023 13:18
Частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки, - Клименко Фото: частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Щонайменше 10 укриттів були зачинені у Львові під час нічної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МВС Ігоря Клименка.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - написав він.

Поліція Львівської області вже відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

Ракетний удар по Львову

Під час нічної повітряної тривоги російські військові атакували Львів крилатими ракетами. Вони випустили 10 ракет "Калібр", сім з яких збили наші військові.

Через обстріл загинуло чотири людини, ще 37 отримали поранення.

У Львові також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 35 будинків та 50 автомобілів.

При цьому в ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги в укритті біля пошкодженого будинку у Львові перебували лише п'ять людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ракетный удар
NEWS
Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС
Вчений пояснив, чому йод не допоможе у разі теракту на ЗАЕС
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії