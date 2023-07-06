Частина укриттів у Львові була зачинена під час нічної атаки, - Клименко

Щонайменше 10 укриттів були зачинені у Львові під час нічної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову МВС Ігоря Клименка .

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - написав він.

Поліція Львівської області вже відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

Ракетний удар по Львову

Під час нічної повітряної тривоги російські військові атакували Львів крилатими ракетами. Вони випустили 10 ракет "Калібр", сім з яких збили наші військові.

Через обстріл загинуло чотири людини, ще 37 отримали поранення.

У Львові також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, 35 будинків та 50 автомобілів.

При цьому в ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги в укритті біля пошкодженого будинку у Львові перебували лише п'ять людей.

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