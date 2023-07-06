Вовремя выбежали из квартиры в укрытие: во Львове чудом спасся журналист с семьей

Что известно

Дом, в котором проживали супруги, расположен на улице Стрыйской.

Муж, жена Наталья и сын, ученик младшей школы, вышли из квартиры за несколько минут до обстрела. Своевременное решение спуститься в бомбоубежище спасло им жизнь.

Квартира Павла и Натальи была расположена на верхнем этаже дома. Из-за ужасных обстрелов она полностью разрушена. Автомобиль, припаркованный рядом с домом, тоже уничтожен.

До войны супруги проживали в столице. Однако 7 марта 2022 семья эвакуировалась во Львов, где арендовали квартиру.

В разрушенном доме остались все документы, личные вещи и деньги.

Известно, что Павел Вуец работает журналистом "Главкома" с момента основания издания. Его жена, Наталья Сокирчук, до весны 2023 также работала корреспонденткой.

Последствия ракетных обстрелов во Львове (facebook.com.MVS.LVIV)

Помощь семье, которая оставалась без всего, можно по реквизитам:

4441 1144 2531 0941, Вуец Павел Евгеньевич

4441 1144 4461 3747, Сокирчук Наталья Владимировна

Национальный союз журналистов Украины также отреагировал на ракетные обстрелы Львова. Слова поддержки и солидарности высказал глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"Теперь у коллег нет ни жилья, которое они снимали во Львове, переехав из-за вторжения из Киева, ни автомобиля. Зато живы!" - написал он.

Также он заявил, что проинформирует международных партнеров об очередном военном преступлении России. К тому же, Нацсоюз журналистов предоставит материальную помощь пострадавшим во время трагедии во Львове медийщикам.

Сколько человек погибло

6 июля ночью во Львове Россия атаковала областной центр ракетами "Калибр", попавшими в жилую многоэтажку.

Силы ПВО сбили 7 из 10 вражеских ракет. Известно, что погибли 4 человека - самой молодой было 21, самой старшей жертве - 95 лет, еще 37 человек пострадали. В городе оказалась обесточенной одна из подстанций, из-за чего 150 абонентов остались без света.