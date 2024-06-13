Вберегти фрукти і овочі: 6 "домашніх" способів позбутися плодових мушок на кухні

Іноді, особливо в теплі періоди року, на кухні з'являються крихітні комахи - плодові мушки, які кружляють поблизу фруктів та овочів, швидко зростаючи в кількості. На щастя, їх можна досить просто позбутися - не лише за допомогою спеціальних спреїв, а й побутовими методами.

Про лайфхаки в боротьбі з плодовими мушками розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Good Housekeeping .

Причини появи плодових мушок

За словами фахівців компанії Orkin, яка займається знищенням комах-шкідників, мушок приваблюють фрукти та продукти, які дозріли, гниють або розклалися, а також продукти бродіння, такі як пиво, лікер та вино.

Якщо їжі достатньо, ви, швидше за все, побачите цих комашок біля сміттєвих баків та утилізаторів сміття.

Плодові мушки розмножуються в сприятливих умовах досить швидко - тож не дивуйтеся, якщо ви раптом помітите, як пара крихітних плодових мушок в одну мить перетворилася на хмаринку.

Як позбутися мошок

Зробіть ретельне прибирання

Почніть з глибокого прибирання на кухні та викиньте всі гнилі продукти. Щоб відрізати плодових мух від джерела їжі та запобігти їхньому проникненню у вашу оселю, вживайте таких профілактичних заходів:

регулярно викидайте перестиглі продукти;

за можливості зберігайте фрукти та овочі в холодильнику;

мийте продукти одразу після того, як прийшли додому, щоб видалити можливі яйця мошок;

регулярно виносьте сміття;

якнайшвидше прибирайте розлиті напої, особливо фруктові соки та алкоголь.

Зробіть пастку з яблучного оцту та поліетиленової плівки

Плодових мушок приваблює запах оцту, і вони не зможуть знайти вихід з пастки, як тільки опиняться всередині. Можна зробити кілька таких пасток і розставити їх по всій кухні для більшої ефективності.

Крім цього, рекомендують використовувати солодкий яблучний оцет - на нього мошки більше реагують. Зробити пастку можна за такою схемою:

налийте трохи оцту у склянку;

накрийте отвір поліетиленовою плівкою і закріпіть її гумкою;

зробіть кілька маленьких отворів, щоб плодові мухи могли проникати всередину.

Зробіть пастку з фруктами та паперовим конусом

Запах напівзогнилих продуктів допоможе заманити плодових мух у суміш, але конусна частина цієї пастки для плодових мух ускладнює їхній вихід назовні. Ось як рекомендують робити цю пастку:

помістіть трохи оцту і шматочок перестиглого фрукта в банку;

скрутіть папір у конус і засуньте його в банку вузькою частиною донизу.

Також можна використати пластикову пляшку, відрізавши верхню частину і використавши її як конус, через який пролітають мухи до фруктів в пляшці.

Змайструйте пастку з оцту і мийного засобу

Якщо плодові мухи несприйнятливі до пасток з поліетиленової плівки або паперових конусів, радять додати три краплі господарського мила в миску з оцтом і залишити її незакритою.

Мило зменшує поверхневий натяг оцту, тому мухи опускаються і тонуть.

Зробіть пастку зі старого вина або пива

Плодові мухи люблять запах вина. Спробуйте залишити відкриту пляшку з невеликою кількістю залишків рідини - тонка шийка утримуватиме мух у пастці.

Також радять використати несвіже пиво, щоб привабити плодових мух до пастки. Для більшої ефективності можна спробувати додати пару крапель мила для посуду.

Обприскайте мух спиртом

Для цього методу рекомендують наповнити пляшку з пульверизатором медичним спиртом і обприскати всіх комах, яких ви бачите у вдома.

Однак не розпилюйте спирт на фрукти, оскільки це може призвести до їхнього псування, що спричинить появу ще більшої кількості плодових мух.