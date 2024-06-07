Міль не зникає: як позбутися комахи в крупах та одязі правильно

Поява молі - чи то в одязі, чи то в харчах - доволі розповсюджена ситуація, яка аж ніяк не тішить. Крім цього, боротьба зі шкідником може зайняти до місяця. Однак, позбуваючись набридливих комах, важливо дотримуватися певних кроків.

Не використовуйте хімікати на кухні

Не використовуйте пестициди для знищення харчової молі, щоб запобігти потраплянню токсичних речовин у місця приготування та зберігання їжі та, відповідно, отруєнням.

Перевірте продукти на павутиння

Павутиння часто є першою видимою ознакою проблеми з харчовою міллю. Павутину зазвичай можна побачити в кутах комор і шаф, а також у мішках з сухими продуктами та на них. Уважно огляньте сусідні сухі продукти на наявність личинок молі.

Викиньте всі продукти з міллю

Зернові продукти, такі як борошно, крупи, макарони та суміші для випічки, а також горіхи, солодощі та сухі корми для собак і котів, є улюбленою їжею харчової молі.

Личинки можуть ховатися по краях контейнерів, консервних банок і нерозкритих упаковок.

Видаляйте всі знайдені заражені продукти, одразу "відправляючи" їх в смітник на вулиці - адже чим довше їжа з міллю лежить в кухонному смітнику, тим вищий ризик поширення молі.

Вимийте харчові контейнери

Обов'язково вимийте контейнери для зберігання продуктів гарячою водою з милом - гаряча температура та вода допоможуть знищити личинки молі, які не видно неозброєним оком, і запобігти подальшому розмноженню молі.

Пропилососьте шафи

Ретельно приберіть шафу, де була міль, знімаючи та очищуючи накладки на полицях. Пропилососьте стіни, плінтуси, оздоблення, підлогу, стелю та двері - і викиньте мішок для пилососа у сміттєвий бак надворі або вимивши пилозбірник (в інших моделях пилососа).

Використайте оцет для очищення

Змішайте розчин білого оцту з гарячою водою у співвідношенні 1:1 і протріть шафи зверху донизу, з кожного боку полиць, а також кути, плінтуси, підлогу та контейнери для зберігання.

Оцтовий розчин не лише добре очистить, але й відлякає міль, а кислотність знищить личинки та яйця комахи.

Використайте липку мухоловку

Розвісьте в коморі липку мухоловку, щоб ловити міль. До того ж міль любить запах риб'ячого жиру - тож нанесіть трохи олії на мухоловку, щоб створити приманку для комахи.

Зберігайте одяг і продукти в герметичних контейнерах

Використовуйте щільно закриті скрині, пластикові контейнери, герметичні валізи або щось подібне, щоб міль не змогла проникнути всередину і відкласти яйця.

Не залишайте такі матеріали, як шерсть, на відкритому повітрі - покладіть їх у герметичні пакети для одягу, особливо якщо ви не плануєте носити їх деякий час.

Не допускайте вологи

Тримайте місця для зберігання одягу та інших речей сухими. Міль надає перевагу вологому, сирому середовищі.

Тож не зберігайте одяг або продукти в місцях, які можуть піддаватися впливу вологи. Крім цього, за потреби можна використовувати вологопоглиначі.

Заморозьте одяг з міллю

Ще один спосіб, який рекомендують використовувати при боротьбі з міллю - це заморозити одяг або речі з ознаками зараження міллю.

Найкраще цей метод працює взимку, хоча існує варіант заморозити речі в морозилці. Та слід зважати на можливу появу неприємного запаху.

Виперіть одяг в гарячій воді

Виперіть одяг, який містить личинки або яйця. Використовуйте гарячу воду та високу температуру в сушарці, якщо це можливо - висока температура та засіб для прання знищать комах.

Одяг, який не можна прати або сушити на високій температурі, рекомендують охолодити.

Використайте трави та спеції

Міль має чутливий нюх і уникатиме запахів, які їй не подобаються, наприклад, лаванди, м'яти, лаврового листя, гвоздики, розмарину і чебрецю.

Тож можна розкласти засушені трави поміж продуктами, або розвісити пакетики з сухим листям м'яти або квітами лаванди в шафі з одягом.

Інший варіант - розвести ефірні олії цих трав і обприскати ними одяг та речі або використати дифузор з однією чи кількома комбінаціями цих олій. До того ж можна використовувати мийний засіб з ефірними оліями м'яти або лаванди.

Додайте кедрових дощечок

Аромат кедру - ще один напрочуд сильний запах, який не переносить міль. Саме тому радять розвісити невеликі, однак пахучі дощечки в шафі з одягом або продуктами.

Водночас варто пам'ятати про то, що сильний запах кедра може перебити запах деяких продуктів в нещільному упакуванні.