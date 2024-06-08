9 продуктів, запах яких відлякує комах-шкідників

Жодна оселя, незалежно від того, наскільки ретельно ви прибираєте всередині та зовні, не застрахована від поширених шкідників, таких як мурахи, павуки чи моль. Та перед тим, як використовувати хімічні речовини, можна спробувати використати деякі продукти, запах яких відлякує комах.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Кавова гуща

Кавова гуща (фото: Freepik)

Кавова гуща насправді є досить універсальним засобом. Вона може бути натуральним збадьорливим скрабом, дезодорувати холодильник, а також природним чином відлякувати шкідників, зокрема слимаків та мурах.

Для цього радять розкидати гущу по саду або на ураженій ділянці. Мурахам зазвичай не подобається запах кавової гущі, крім цього, вони втрачають свій нюх - тому шукатимуть іншу оселю.

Шкірки цитрусових

Шкірки цитрусових відганяють мурах (ілюстрація: Freepik)

Олії в шкірці апельсина, лимона та лайма містить сполуку, яка є смертельною для мурах. Тому комахи не наважуються наближатися до джерела аромату.

Щоб відігнати мурах, радять натерти цитрусовою шкіркою віконні решітки, поріг, меблі та інші місця, які люблять ці комахи.

Перець чилі

Перець чилі (фото: Freepik)

Капсаїцин, основна сполука перцю чилі, яка робить його гострим і духмяним, є відомим природним репелентом від шкідників. Через це більшість комах-шкідників уникають цього продукту.

Проте у деяких випадках капсаїцин може бути токсичним для корисних комах і бджіл, тому варто слідкувати за тим, де розсипаєте або розпилюєте перець чилі.

Кориця

Кориця (фото: Freepik)

Така популярна в четвер спеція кориця досить сильно пахне навіть для людей. Тож шкідників вона також відлякує завдяки аромату.

Найпростіший варіант - розсипати корицю в місцях, де є проблеми зі шкідниками - спеція добре відлякує всіх: від мурах і комарів до павуків і слимаків. Як бонус - оселя буде наповнена дивовижним ароматом.

Часник

Часник (фото: Freepik)

Часник є чудовим потужним ароматизатором для їжі, і саме завдяки цим властивостям вечеря набуває нових смаків, а шкідники, такі як мурахи, комарі та садові жуки, тримаються подалі.

Щоб відігнати комах, радять розчавити декілька зубчиків і розкидати їх у місцях, де зазвичай збираються комарі та мурахи.

Сильний запах часнику дезорієнтує шкідників, адже "перебиває" інші аромати, за якими комахи знаходять шлях.

Каєнський перець

Каєнський перець (ілюстрація: Freepik)

Каєнський перець, як і перець чилі, відмінно підходить для позбавлення будинку від шкідників завдяки наявності капсаїцину.

Крім мурах, каєнський перець добре працює проти жуків, а також проти більших садових шкідників, наприклад, мишей та білок.

Лаврове листя

Лаврове листя (фото: Freepik)

Лаврове листя корисно мати під рукою не лише для ароматизації страв, але й для відлякування шкідників, таких як моль, мухи, таргани та навіть миші. Гіркий запах сушене або свіже листя лавра не подобається непроханим гостям.

Тому для захисту круп, борошна та інших продуктів від шкідників, особливо від молі, радять покласти в упаковку декілька листочків.

М'ята перцева

М'ята перцева (фото: Freepik)

М'ятна олія є дуже потужним засобом від шкідників, який діє на цілу низку різних комах, особливо павуків.

Кілька крапель м'ятної олії у воді утворюють спрей, який, при розпиленні на поверхні, змушує комах триматися подалі.

Оцет

Оцет (фото: Freepik)

Оцет має безліч побутових застосувань, від ароматизації холодильників до дезінфекції поверхонь.

Крім того, він також може допомогти позбутися деяких шкідників, таких як мурахи, павуки та плодові мухи, якщо використати його для пастки.

Для цього рекомендують збити розчин з води та оцту в пропорції 1 до 1, перелити суміш у пляшку та накрити плівкою, зробивши дірочку. Причаровані запахом, комахи заповзатимуть всередину, змінюючи попередній маршрут.