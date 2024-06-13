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Уберечь фрукты и овощи: 6 "домашних" способов избавиться от плодовых мушек на кухне

Четверг 13 июня 2024 17:14
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Уберечь фрукты и овощи: 6 "домашних" способов избавиться от плодовых мушек на кухне Как избавиться от мошек на кухне (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Иногда, особенно в теплые периоды года, на кухне появляются крошечные насекомые - плодовые мушки, кружащиеся вблизи фруктов и овощей, быстро увеличиваясь в количестве. К счастью, от них можно достаточно просто избавиться - не только с помощью специальных спреев, но и бытовыми методами.

О лайфхаках в борьбе с плодовыми мушками рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Housekeeping.

Причины появления плодовых мушек

По словам специалистов компании Orkin, занимающейся уничтожением насекомых-вредителей, мушек привлекают созревшие, гниющие или разложившиеся фрукты и продукты, а также продукты брожения, такие как пиво, ликер и вино.

Если еды достаточно, вы, скорее всего, увидите этих насекомых возле мусорных баков и утилизаторов мусора.

Плодовые мушки размножаются в благоприятных условиях довольно быстро - так что не удивляйтесь, если вы вдруг заметите, как пара крошечных плодовых мушек в мгновение ока превратилась в облако.

Как избавиться от мошек

Сделайте тщательную уборку

Начните с глубокой уборки на кухне и выбросьте все гнилые продукты. Чтобы отрезать плодовых мух от источника пищи и предотвратить их проникновение в ваш дом, принимайте следующие профилактические меры:

  • регулярно выбрасывайте перезрелые продукты;
  • по возможности храните фрукты и овощи в холодильнике;
  • мойте продукты сразу после того, как пришли домой, чтобы удалить возможные яйца мошек;
  • регулярно выносите мусор;
  • как можно быстрее убирайте разлитые напитки, особенно фруктовые соки и алкоголь.

Сделайте ловушку из яблочного уксуса и полиэтиленовой пленки

Плодовых мушек привлекает запах уксуса, и они не смогут найти выход из ловушки, как только окажутся внутри. Можно сделать несколько таких ловушек и расставить их по всей кухне для большей эффективности.

Кроме этого, рекомендуют использовать сладкий яблочный уксус - на него мошки больше реагируют. Сделать ловушку можно по следующей схеме:

  • налейте немного уксуса в стакан;
  • накройте отверстие полиэтиленовой пленкой и закрепите ее резинкой;
  • сделайте несколько маленьких отверстий, чтобы плодовые мухи могли проникать внутрь.

Сделайте ловушку с фруктами и бумажным конусом

Запах полусгнивших продуктов поможет заманить плодовых мух в смесь, но конусная часть этой ловушки для плодовых мух затрудняет их выход наружу. Вот как рекомендуют делать эту ловушку:

  • поместите немного уксуса и кусочек перезрелого фрукта в банку;
  • сверните бумагу в конус и засуньте ее в банку узкой частью вниз.

Также можно использовать пластиковую бутылку, отрезав верхнюю часть и использовав ее в качестве конуса, через который пролетают мухи к фруктам в бутылке.

Смастерите ловушку из уксуса и моющего средства

Если плодовые мухи невосприимчивы к ловушкам из полиэтиленовой пленки или бумажных конусов, советуют добавить три капли хозяйственного мыла в миску с уксусом и оставить ее незакрытой.

Мыло уменьшает поверхностное натяжение уксуса, поэтому мухи опускаются и тонут.

Сделайте ловушку со старого вина или пива

Плодовые мухи любят запах вина. Попробуйте оставить открытую бутылку с небольшим количеством остатков жидкости - тонкая шейка будет держать мух в ловушке.

Также советуют использовать несвежее пиво, чтобы привлечь плодовых мух к ловушке. Для большей эффективности можно попробовать добавить пару капель мыла для посуды.

Опрыскивайте мух спиртом

Для этого метода рекомендуют наполнить бутылку с пульверизатором медицинским спиртом и опрыскать всех насекомых, которых вы видите у дома.

Однако не распыляйте спирт на фрукты, поскольку это может привести к их порче, что приведет к появлению еще большего количества плодовых мух.

Кстати, недавно мы писали о том, как правильно прогнать моль.

А также рассказывали, запах каких продуктов отпугивает насекомых вредителей.

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