Уберечь фрукты и овощи: 6 "домашних" способов избавиться от плодовых мушек на кухне
Иногда, особенно в теплые периоды года, на кухне появляются крошечные насекомые - плодовые мушки, кружащиеся вблизи фруктов и овощей, быстро увеличиваясь в количестве. К счастью, от них можно достаточно просто избавиться - не только с помощью специальных спреев, но и бытовыми методами.
О лайфхаках в борьбе с плодовыми мушками рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Housekeeping.
Причины появления плодовых мушек
По словам специалистов компании Orkin, занимающейся уничтожением насекомых-вредителей, мушек привлекают созревшие, гниющие или разложившиеся фрукты и продукты, а также продукты брожения, такие как пиво, ликер и вино.
Если еды достаточно, вы, скорее всего, увидите этих насекомых возле мусорных баков и утилизаторов мусора.
Плодовые мушки размножаются в благоприятных условиях довольно быстро - так что не удивляйтесь, если вы вдруг заметите, как пара крошечных плодовых мушек в мгновение ока превратилась в облако.
Как избавиться от мошек
Сделайте тщательную уборку
Начните с глубокой уборки на кухне и выбросьте все гнилые продукты. Чтобы отрезать плодовых мух от источника пищи и предотвратить их проникновение в ваш дом, принимайте следующие профилактические меры:
- регулярно выбрасывайте перезрелые продукты;
- по возможности храните фрукты и овощи в холодильнике;
- мойте продукты сразу после того, как пришли домой, чтобы удалить возможные яйца мошек;
- регулярно выносите мусор;
- как можно быстрее убирайте разлитые напитки, особенно фруктовые соки и алкоголь.
Сделайте ловушку из яблочного уксуса и полиэтиленовой пленки
Плодовых мушек привлекает запах уксуса, и они не смогут найти выход из ловушки, как только окажутся внутри. Можно сделать несколько таких ловушек и расставить их по всей кухне для большей эффективности.
Кроме этого, рекомендуют использовать сладкий яблочный уксус - на него мошки больше реагируют. Сделать ловушку можно по следующей схеме:
- налейте немного уксуса в стакан;
- накройте отверстие полиэтиленовой пленкой и закрепите ее резинкой;
- сделайте несколько маленьких отверстий, чтобы плодовые мухи могли проникать внутрь.
Сделайте ловушку с фруктами и бумажным конусом
Запах полусгнивших продуктов поможет заманить плодовых мух в смесь, но конусная часть этой ловушки для плодовых мух затрудняет их выход наружу. Вот как рекомендуют делать эту ловушку:
- поместите немного уксуса и кусочек перезрелого фрукта в банку;
- сверните бумагу в конус и засуньте ее в банку узкой частью вниз.
Также можно использовать пластиковую бутылку, отрезав верхнюю часть и использовав ее в качестве конуса, через который пролетают мухи к фруктам в бутылке.
Смастерите ловушку из уксуса и моющего средства
Если плодовые мухи невосприимчивы к ловушкам из полиэтиленовой пленки или бумажных конусов, советуют добавить три капли хозяйственного мыла в миску с уксусом и оставить ее незакрытой.
Мыло уменьшает поверхностное натяжение уксуса, поэтому мухи опускаются и тонут.
Сделайте ловушку со старого вина или пива
Плодовые мухи любят запах вина. Попробуйте оставить открытую бутылку с небольшим количеством остатков жидкости - тонкая шейка будет держать мух в ловушке.
Также советуют использовать несвежее пиво, чтобы привлечь плодовых мух к ловушке. Для большей эффективности можно попробовать добавить пару капель мыла для посуды.
Опрыскивайте мух спиртом
Для этого метода рекомендуют наполнить бутылку с пульверизатором медицинским спиртом и опрыскать всех насекомых, которых вы видите у дома.
Однако не распыляйте спирт на фрукты, поскольку это может привести к их порче, что приведет к появлению еще большего количества плодовых мух.
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