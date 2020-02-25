Есть важное "но": названа стоимость медуслуг в больницах Украины

Стоимость медуслуг в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Стоимость лекарств не включена в стоимость услуг в больницах

Тарифы на услуги в больницах Украины уже рассчитаны и определены. Например, за лечение инфаркта больнице заплатят 16 000 грн, а за роды – 8 136 грн. Однако цены указаны без стоимости затраченных лекарств. Это значит, что потратиться на лечение придется больше.

Минздрав централизованно закупает лекарства по госпрограммам и передает в регионы, затем они распределяются в медучреждения. Это значит, что больницы будут получать препараты так же, как и раньше. При этом медикаменты, которые не входят в списки закупок, будут оплачиваться отдельно.

"У Минздрава есть централизованные программы закупки лекарств. В тарифах не учтены лекарства, поскольку они профинансированы другими программами. Также важно отметить, что в программу медицинских гарантий входят лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарств. Другие лекарства, к сожалению, нет возможности включить. Препараты, которые не включены в Национальный перечень лекарств, пациенту может понадобиться купить самостоятельно. Также эти лекарства могут обеспечивать местные бюджеты — это не запрещено законодательством", – пояснила Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины, передает "Сегодня".

Национальный перечень лекарств включает 427 препаратов, которые нужны для первоочередных потребностей медпомощи с доказанной эффективностью. В список входят препараты, начиная от анестетиков (лидокаин, морфин и т.д.) и обезболивающих, таких, как парацетамол, до противоинфекционных препаратов (оксамнихин, цефтриаксон и другие) и гормонов (гидрокортизон, тамоксифен и другие). Список разработан на основе Ориентировочного перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Эти лекарства должны выдавать в больницах бесплатно. Наличие лекарств в больнице можно проверить.

Остатки препаратов по больницам можно посмотреть на портале "Е-ліки". Однако сайт не охватывает все медучреждения страны. Свою систему учета лекарств под названием eStock собирался запустить Минздрав. Система должна охватывать все больницы, однако к анонсированному сроку – концу 2019 года – ресурс так и не запустили.

Информацию об остатках лекарств можно также запросить у главного врача. Он обязан ее предоставить, говорит юрист Юлия Мороз.

"В случае, если врач назначил пациенту препарат из Национального перечня, а в больнице такого нет, нужно писать жалобу главврачу и в департамент здравоохранения своего города или области", – советует юрист.

Напомним, что в Кабмине рассказали, когда украинцы получат гарантированный пакет медуслуг.