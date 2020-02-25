Є важливе "але": названа вартість медпослуг у лікарнях України

Вартість медпослуг в Україні (колаж: РБК-Україна)

Вартість ліків не включена у вартість послуг в лікарнях

Тарифи на послуги в лікарнях України вже розраховані та визначені. Наприклад, за лікування інфаркту лікарні заплатять 16 000 грн, а за пологи – 8 136 грн. Проте ціни вказані без вартості витрачених ліків. Це означає, що витратитися на лікування доведеться більше.

МОЗ централізовано закуповує ліки за держпрограмами й передає в регіони, потім вони розподіляються в медустанови. Це означає, що лікарні будуть отримувати препарати так само, як і раніше. При цьому медикаменти, які не входять у списки закупівель, будуть оплачуватися окремо.

"У МОЗ є централізовані програми закупівлі ліків. У тарифах не враховані ліки, оскільки вони профінансовані іншими програмами. Також важливо відзначити, що в програму медичних гарантій входять ліки, які входять у Національний перелік ліків. Інші ліки, на жаль, немає можливості включити. Препарати, які не включені в Національний перелік ліків, пацієнту може знадобитися придбати самостійно. Також ці ліки можуть забезпечувати місцеві бюджети — це не заборонено законодавством", – пояснила Олена Горошко, директор департаменту замовлення медичних послуг і лікарських препаратів Національної служби здоров'я України, передає "Сьогодні".

Національний перелік ліків включає 427 препаратів, які потрібні для першочергових потреб медичної допомоги з доведеною ефективністю. У список входять препарати, починаючи від анестетиків (лідокаїн, морфін і т. д.) і знеболюючих, таких, як парацетамол, до протиінфекційних препаратів (оксамнихін, цефтріаксон та інші) і гормонів (гідрокортизон, тамоксифен та інші). Список розроблений на основі Орієнтовного переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ці ліки повинні видавати в лікарнях безкоштовно. Наявність ліків у лікарні можна перевірити.

Залишки препаратів по лікарнях можна подивитися на порталі "Е-ліки". Проте сайт не охоплює всі медустанови країни. Свою систему обліку ліків під назвою eStock збирався запустити МОЗ. Система повинна охоплювати всі лікарні, однак до анонсованого терміну – кінця 2019 року – ресурс так і не запустили.

Інформацію про залишки ліків можна також запитати у головного лікаря. Він зобов'язаний її надати, каже юрист Юлія Мороз.

"У випадку, якщо лікар призначив пацієнту препарат з Національного переліку, а в лікарні такого немає, потрібно писати скаргу головлікарю і в департамент охорони здоров'я свого міста або області", – радить юрист.

Нагадаємо, що у Кабміні розповіли, коли українці отримають гарантований пакет медпослуг.