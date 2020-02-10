В Кабмине рассказали, когда украинцы получат гарантированный пакет медуслуг

Программа медгарантий стартует с 1 апреля
С 1 апреля в Украине стартует гарантированный пакет медицинских услуг, которые украинцы смогут получать бесплатно в медучреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, чтобы Программа медицинских гарантий стартовала вовремя, все регионы Украины должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях.
"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - отметил Гончарук.
В случае, если медицинское учреждение не будет отвечать требованиям, то Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не будет заключать с ним договор, соответственно, учреждение не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание больницы будут выделять местные власти, отметил премьер.
В Кабмине напомнили, что гарантированный пакет медицинских услуг включает:
"Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - говорится в сообщении.
Напомним, в государственном бюджете Украины на 2020 год на финансирование программы медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд гривен.
Также РБК-Украина сообщало, что в системе охраны здоровья могут позволить доплачивать за медицинские услуги.