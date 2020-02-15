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Радуцкий назвал возможную дату запуска страховой медицины в Украине

Новости » Общество     15.02.2020 - 23:59
Радуцкий назвал возможную дату запуска страховой медицины в Украине
Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина / Виталий Носач)

Если будут соблюдены определенные условия, то страховая медицина начнет работать через три года

Как сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, страховая медицина в Украине может заработать с 2023 года. Об этом передает "Радио Свобода".

По словам Радуцкого, это не обещанная дата, а планы. И чтобы они были воплощены, нужно будет соблюсти несколько условий. При этом гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг для украинцев отменен не будет.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это "юниверсал каверидж", и он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии...Мы хотим не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", - отметил он.

Радуцкий называет выведение зарплат украинцев из тени еще одним необходимым условием для запуска страховой медицины.

"Мы сделаем все для того, чтобы тот процент "черной" зарплаты был с каждым днем все меньше. И мы рассматриваем возможность написания того закона и выбора модели в этом году", - сказал глава комитета.

Напомним, в январском интервью для РБК-Украина Михаил Радуцкий отмечал, что уже в апреле 2020 стартует очередной этап медицинской реформы, начатой еще командой прошлой власти. Реформа предусматривает переход на новую модель финансирования десятков медуслуг, за которые больницам напрямую будет платить Нацслужба здоров'я.

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