Очень важно: погода преподнесет в ближайшие дни неожиданный сюрприз

Погода в Украине в ближайшие дни готовится сделать очередной резкий поворот. По данным синоптиков, после сильных снегопадов большинство областей ждет резкое похолодание, особенно в ночные часы. А в начале следующий недели перепад в температуре может составить более 15 градусов, от ночных -10 градусов до дневных +7 +8 градусов. Такая резкая смена погоды может существенно ухудшить самочувствие.

В воскресенье, 9 февраля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночная температура воздуха на востоке будет колебаться от -12 до -16 градусов, в южных областях от -5 до -11 градусов, в центральной части и на севере Украины от -5 до -9 градусов, в западных областях от -4 до -10 градусов. Днем ожидается небольшое повышение температуры: на востоке от -2 до -7 градусов, в южных областях от -3 до +2 градусов, в центральных и северных областях от 0 до +2 градусов, на западе от +2 до +5 градусов.

В Киеве 9 февраля ночью -4 -6 градусов, днем +1 +3 градуса.

Карта погоды в Украине 9 февраля

В понедельник, 10 февраля, синоптическая ситуация кардинально изменится. Западные и северные области снова затянет дождями, местами с мокрым снегом, остальная часть Украины – без осадков. Температура воздуха ночью на востоке от -9 до -11 градусов, в южных областях от -1 до -7 градусов, на севере и в центре от -2 до -6 градусов, в западных областях от -4 градусов до 0.

Дневная температура воздуха будет колебаться от -1 градуса на востоке страны до +4 +6 градусов на юге, севере и в центральных областях. На западе резко потеплеет, до +5 +9 градусов.

В Киеве 10 февраля будет идти дождь, ночью -1 -3 градуса, днем столбики термометров покажут +5 +7 градусов.

Карта погоды в Украине 10 февраля

Тем временем, в пятницу, 7 февраля, в Украине опустится температура воздуха, ожидается гололедица, местами будет идти снег и синоптик Наталка Диденко предупреждает о сильном штормовом ветре.

"Циклон в пятницу поскачет за пределы Украины, но будет еще покусывать со всех сторон. Снег будет подсыпать, периодически и местами, на Севере, Востоке, Юге и вокруг Карпат. Центр побудет в сухом воздухе. В ближайшие двое суток в Украине ожидаются самые сильные морозы. Относительно, конечно, после наших теплых рекордов, согласитесь, что ночные -7 -13 градусов – это ощутимо. На дорогах гололедица. Важно. Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже", - написала синоптик.

Карта погоды на 8 февраля

Она добавила, что в Киеве рабочая неделя завершится морозами, в ближайшую ночь до -8 градусов, в пятницу ожидается до -3 градусов. Возможен небольшой снег.

С понедельника, по словам Диденко, стоит ожидать в Украине потепления.