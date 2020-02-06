Дуже важливо: погода піднесе в найближчі дні несподіваний сюрприз

Погода в Україні у найближчі дні готується зробити черговий різкий поворот. За даними синоптиків, після сильних снігопадів більшість областей чекає різке похолодання, особливо в нічні години. А на початку наступного тижня перепад температури може скласти понад 15 градусів, від нічних -10 градусів до денних +7 +8 градусів. Така різка зміна погоди може істотно погіршити самопочуття.

У неділю, 9 лютого, в Україні очікується суха і сонячна погода, без опадів. Нічна температура повітря на сході коливатиметься від -12 до -16 градусів, у південних областях від -5 до -11 градусів, у центральній частині та на півночі України від -5 до -9 градусів, у західних областях від -4 до -10 градусів. Вдень очікується невелике підвищення температури: на сході від -2 до -7 градусів, у південних областях від -3 до +2 градусів, у центральних і північних областях від 0 до +2 градусів, на заході від +2 до +5 градусів.

У Києві 9 лютого вночі -4 -6 градусів, вдень +1 +3 градуси.

Карта погоди в Україні 9 лютого

У понеділок, 10 лютого, синоптична ситуація кардинально зміниться. Західні та північні області знову затягне дощами, місцями з мокрим снігом, решта частина України – без опадів. Температура повітря вночі на сході від -9 до -11 градусів, у південних областях від -1 до -7 градусів, на півночі та в центрі від -2 до -6 градусів, у західних областях від -4 до 0 градусів.

Денна температура повітря буде коливатися від -1 градуса на сході країни до +4 +6 градусів на півдні, півночі та в центральних областях. На заході різко потеплішає до +5 +9 градусів.

У Києві 10 лютого буде йти дощ, вночі -1 -3 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +5 +7 градусів.

Карта погоди в Україні 10 лютого

Тим часом, у п'ятницю, 7 лютого, в Україні температура повітря опуститься, очікується ожеледиця, місцями буде йти сніг та синоптик Наталка Діденко попереджає про сильний штормовий вітер.

"Циклон у п'ятницю поскачете за межі України, але буде ще покусувати з усіх сторін. Сніг буде підсипати, періодично і місцями, на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат. Центр побуде в сухому повітрі. У найближчі дві доби в Україні очікуються сильні морози. Відносно, звичайно, після наших теплих рекордів, погодьтеся, що нічні -7 -13 градусів – це відчутно. На дорогах ожеледиця. Важливо. Вітер північного напрямку буде досягати в п'ятницю сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче", - написала синоптик.

Карта погоди на 8 лютого

Вона додала, що в Києві робочий тиждень завершиться морозами, в найближчу ніч -8 градусів, у п'ятницю очікується до -3 градусів. Можливий невеликий сніг.

З понеділка, за словами Діденко, варто очікувати в Україні потепління.