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В Украине начался "ад" на дорогах: к снегу оказались не готовы

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 12:16
В Украине начался "ад" на дорогах: к снегу оказались не готовы
В Украине пошел сильный снег (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине подготовила неприятный сюрприз автомобилистам

Погода в Украине 5 февраля кардинально изменилась. В страну пришел мокрый снег, который принес с собой многочисленное количество аварий на дорогах. Как оказалось, коммунальщики оказались не готовы к такому погодному повороту и просто не справляются с уборкой осадков с проезжей части. Гололед также спровоцировал массу ДТП.

В Киеве в результате снежных осадков образовались большие заторы. Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на Столичном шоссе. На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и скорая помощь. Подробности аварии и количество пострадавших пока не сообщается.

Также сообщается о серьезной аварии в Пуще-Водице. Тут на скользкой дороге столкнулись два авто, которые ожидают приезда полиции.

5 февраля произошла жуткая смерть на трассе под Киевом. Водитель автомобиля Renault в условиях снегопада превысил скорость, вылетел боком на встречку в джип и погиб на месте.

В Харькове ситуация тоже сложная, там затруднено движение транспорта. На улице Широнинцев 51, перед "Мавзолеем", жигули сбили пешехода на переходе - образовалась пробка со стороны улицы Валентиновской.

В Украине начался &quot;ад&quot; на дорогах: к снегу оказались не готовыАвария в Харькове (фото из соцсетей)

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