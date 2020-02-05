В Украину ворвутся морозы: где будет холоднее всего

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в скором времени будет по-настоящему зимней

Погода в Украине кардинально испортится на этой неделе. После снегопадов в страну придут самые сильные морозы за всю зиму 2019-2020. В некоторых областях они будут достигать двузначных отметок. В каких областях будет самая суровая погода - в материале Styler.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, пик морозов придется на 8-9 февраля. В этот период столбики термометров покажут до -14 градусов в ночное время, холоднее всего будет на Востоке Украины, менее всего от морозов пострадают южные области.

Тем временем, Украину продолжает засыпать снегом, а температура воздуха снижается. В четверг, 6 февраля, снег будет идти по всей стране. Мощные снегопады ожидаются на Востоке, зацепит также Запорожье, Днепропетровщину и Херсонщину. В остальных южных и центральных областях осадков будет меньше, а на остальных территориях - незначительные.

Температура в четверг днем по стране будет от -2 до +2, а в Крыму +4... +6. Ночью похолодает до -4... -8, кроме восточных и южных областей, где будет немного теплее.

В Киеве 6 февраля днем -1... +1, ночью от -5 до -7, небольшой снег, ветрено.

В пятницу, 7 февраля, похолодает, будет пасмурно с небольшими осадками. Дневная температура от 0 до -4, ночью -4... -7. Лишь в Одесской области и Крыму -1... -4 градусов.

8 февраля в страну зайдет антициклон с сильными морозами. Осадки прекратятся, будет переменная облачность, лишь в восточных областях небольшой снег. Днем от 0 до -5, на Востоке -6... -8.

Ночью -12... -14, в восточных областях, -8... -12 в Центре и на Севере, -5... -9 в южных областях, -6... -10 на Западе.

В воскресенье, 9 февраля, температура снизится еще на 1-2 градуса, осадки маловероятны.

Погода в Украине с 6 по 9 февраля (фото: meteo.gov.ua)