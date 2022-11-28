Важливе церковне свято 28 листопада: що суворо заборонено в перший день Різдвяного посту

Що треба зробити цього дня, традиції

Наші предки молилися святому Гурію про позбавлення від зубного болю. Також 28 листопада було прийнято ходити в лазню і змивати з себе всі хвороби.

Цікаво, що святого Гурія здавна вважали покровителем коней. Щоб кінь завжди був здоровим, потрібно купити в цей день мішок вівса. Також потрібно почистити стійло і поміняти підкови.

Часто 28 листопада стояла сира погода, а на дорогах було брудно, в народі казали: “Гурій приїхав на рябій кобилі”.

У цей період починається Пилипівка, період, коли віряни не тільки відмовляються від м'яса, молочних продуктів і яєць, але намагаються не сваритися, не веселитися і нікого не засуджувати.

Головні заборони 28 листопада

З цього дня треба відмовитися від м'яса, молочних продуктів, яєць.

Категорично забороняється в цей день лаятися не лише з рідними, але й чужими людьми.

Не можна скупитися, а навпаки, треба допомагати нужденним, роздавати дрібні речі, подавати милостиню.

Не варто влаштовувати гучних гулянь, святкувань.

Не можна слухати музику гучно, потрібно день провести у роздумах.

Не можна ображати коней і кричати на них.

Не треба переїдати і зловживати алкоголем.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен:

Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома.​

Прикмети цього дня

Мокрий сніг йде - до холодного і непогожого травня.

Якщо сніг випав сьогодні, то він пролежить до весни.

Вітряна погода обіцяє сильний вітер на День святого Миколая (19 грудня).

На землі лежить багато снігу – наступного року буде гарний врожай.

Якщо 28 листопада погода похмура, але тепла, травень наступного року буде негожим.

28 листопада викупався в лазні - будеш щасливим весь рік.

28 листопада починається Різдвяний піст

Від сьогодні віряни, які святкуватимуть Різдво Христове 7 січня, починають 40-денний піст, що закінчиться на Святвечір.

Під забороною м'ясні і молочні страви, але в деякі дні можна їсти рибу.

Під час посту у церквах не проводять вінчання.

Окрім обмежень у їжі, у цей час необхідно відмовитися від відвідування розважальних закладів та заходів.