Важный церковный праздник 28 ноября: что строго запрещено в первый день Рождественского поста

Что нужно сделать в этот день, традиции

Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также 28 ноября было принято ходить в баню и смывать все болезни.

Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.

Часто 28 ноября стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".

В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.

Главные запреты 28 ноября

С этого дня нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц.

Категорически запрещается в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.

Нельзя жадничать, а наоборот, надо помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.

Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.

Нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.

Нельзя обижать лошадей и кричать на них.

Не нужно переедать и злоупотреблять алкоголем.

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен:

Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.

Приметы этого дня

Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.

Если снег выпал сегодня, он пролежит до весны.

Ветреная погода обещает сильный ветер в День святого Николая (19 декабря).

На земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай.

Если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным.

28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.

28 ноября начинается Рождественский пост

С сегодняшнего дня верующие, которые будут праздновать Рождество Христово 7 января, начинают 40-дневный пост, который закончится на Святвечер.

Под запретом мясные и молочные блюда, но в некоторые дни можно есть рыбу.

Во время поста в церквях не проводится венчание.

Кроме ограничений в еде, в настоящее время необходимо отказаться от посещения развлекательных заведений и мероприятий.