Важный церковный праздник 28 ноября: что строго запрещено в первый день Рождественского поста

28 ноября 2022 года по православному календарю чтят память святых Гурия, Самона и Авия. Также с этого дня начинается сорокадневный Рождественский пост. В народе праздник получил названия Гурьев день, Гурий Морозный, а пост – Пилиповка.
Что можно и нельзя делать, традиции, запреты и именинники этого важного дня – далее в материале Styler.
Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также 28 ноября было принято ходить в баню и смывать все болезни.
Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.
Часто 28 ноября стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".
В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.
Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.
С сегодняшнего дня верующие, которые будут праздновать Рождество Христово 7 января, начинают 40-дневный пост, который закончится на Святвечер.
Под запретом мясные и молочные блюда, но в некоторые дни можно есть рыбу.
Во время поста в церквях не проводится венчание.
Кроме ограничений в еде, в настоящее время необходимо отказаться от посещения развлекательных заведений и мероприятий.
Раньше мы писали, как правильно соблюдать Рождественский пост. Разрешенные и запрещенные продукты на каждый день.
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