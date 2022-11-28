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Важный церковный праздник 28 ноября: что строго запрещено в первый день Рождественского поста

Фото: Какой праздник 28 ноября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

28 ноября 2022 года по православному календарю чтят память святых Гурия, Самона и Авия. Также с этого дня начинается сорокадневный Рождественский пост. В народе праздник получил названия Гурьев день, Гурий Морозный, а пост – Пилиповка.

Что можно и нельзя делать, традиции, запреты и именинники этого важного дня – далее в материале Styler.

Что нужно сделать в этот день, традиции

Наши предки молились святому Гурию об избавлении от зубной боли. Также 28 ноября было принято ходить в баню и смывать все болезни.

Интересно, что святого Гурия издавна считали покровителем коней. Чтобы лошадь всегда была здорова, нужно купить в этот день мешок овса. Также нужно почистить стойло и сменить подковы.

Часто 28 ноября стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".

В этот период начинается Пилиповка, период, когда верующие не только отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, но стараются не ссориться, не веселиться и никого не осуждать.

Главные запреты 28 ноября

  • С этого дня нужно отказаться от мяса, молочных продуктов, яиц.
  • Категорически запрещается в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.
  • Нельзя жадничать, а наоборот, надо помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.
  • Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.
  • Нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.
  • Нельзя обижать лошадей и кричать на них.
  • Не нужно переедать и злоупотреблять алкоголем.

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен:

Варвара, Григорий, Гурий, Дмитрий, Евстахий, Иван, Маркел, Матвей, Никита, Николай, Паисий, Петр, Степан, Филипп, Хома.

Приметы этого дня

  • Мокрый снег идет – к холодному и ненастному маю.
  • Если снег выпал сегодня, он пролежит до весны.
  • Ветреная погода обещает сильный ветер в День святого Николая (19 декабря).
  • На земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай.
  • Если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным.
  • 28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.

28 ноября начинается Рождественский пост

С сегодняшнего дня верующие, которые будут праздновать Рождество Христово 7 января, начинают 40-дневный пост, который закончится на Святвечер.

Под запретом мясные и молочные блюда, но в некоторые дни можно есть рыбу.

Во время поста в церквях не проводится венчание.

Кроме ограничений в еде, в настоящее время необходимо отказаться от посещения развлекательных заведений и мероприятий.

Раньше мы писали, как правильно соблюдать Рождественский пост. Разрешенные и запрещенные продукты на каждый день.

Также читайте о календаре выходных и рабочих декабря 2022 года.

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