Різдвяний піст з 28 листопада: що суворо заборонено і кому не можна його дотримуватися

Для українців, які планують святкувати Різдво за юліанським календарем, 7 січня, варто пам'ятати про Різдвяний піст, або Пилипівку. Вона починається з 28-го листопада і триватиме до самого Святвечора, тобто 6-го січня.

Що можна і не можна робити, кому не варто дотримуватися обмежень - далі в матеріалі Styler.

Коли Різдвяний піст в Україні 2022

Різдво Христове в Україні з 2017 року офіційно відзначають двічі: 25 грудня - за григоріанським та новоюліанським календарем та 7 січня - за юліанським календарем.

А з 2022-го року Православна церква України також проводитиме святкову службу 25-грудня.

Постувати треба починати за 40 днів до свята. Тобто з 15 листопада по 24 грудня за григоріанським і новоюліанським календарями, з 28 листопада по 6 січня за юліанським календарем.

Що можна і не можна робити на Пилипівку

У народі піст прийнято називати Пилипівкою, адже його початок за юліанським календарем - після дня на честь святого апостола Пилипа, тобто 27 листопада.

На Пилипа ще можна їсти м'ясо і молочні продукти, а вже після нього на це накладається табу.

Як правильно поститися в Різдвяний піст

Переходячи на пісне меню, варто пам’ятати, що окрім каш та хліба у раціоні мають обов’язково бути присутні жири: оливкова, льняна, гарбузова олії, насіння льону, кунжуту.

Також, добре включити до свого раціону білки рослинного походження: це можуть бути гриби, авокадо, бобові. В деякі святкові дні дозволено їсти рибу.

Фото: В деякі дні можна їсти рибу (pixabay)

Пам’ятайте, що будь-яка зміна типу харчування - це стрес для організму і потрібно усе робити поступово.

Кому не варто дотримуватись посту

Не варто тримати піст хворим на онкозахворювання, діабет, людям зі шлунковими проблемами, дітям до 7 років, вагітним, годуючим та тим, хто знаходиться на реабілітації після хвороб.

Харчування в піст по днях в Різдвяний піст

28-29 листопада - будь-які види риби, каша без масла;

30 листопада - продукти рослинного походження;

1-2 грудня - овочі з грибами, каша з додаванням олії;

3-4 грудня - риба, крупа з маслом;

5 грудня - фрукти з овочами, крупа;

6 грудня - риба, горіхи, овочі, каші;

7 грудня - рослинна їжа;

8-9 грудня - рослинна їжа з маслом;

10-11 грудня - рибні страви, овочі;

12 грудня - овочеві супи, фрукти;

13 грудня - рибні страви з овочами;

14 грудня - супи з крупою і овочами;

15 грудня - рослинна їжа з додаванням олії;

16 грудня - фрукти, тушковані овочі;

17-18 грудня - рибні страви з гарніром з овочів;

19-20 грудня - будь-яка риба, фрукти, крупи з маслом;

21 грудня - рослинна їжа;

22 грудня - гриби, овочеві рагу, каша з маслом;

23 грудня - овочі без масла, супи;

24-25 грудня - гаряча рослинна їжа з рослинною олією, риба;

26-29 грудня - будь-які каші з додаванням олії;

30 грудня - рослинна їжа;

31 грудня - фрукти, овочі, горіхи, ягоди;

1 січня - пісна каша без масла;

2 січня - тільки сухофрукти, горіхи;

3 січня - сирі і печені фрукти з овочами;

4 січня - тільки сухофрукти, горіхи;

5 січня - супи на овочевому бульйоні, овочі на пару;

6 січня - тільки сухофрукти, горіхи.

Піст ділиться на три етапи:

Перший (з 28 листопада по 19 грудня) - по понеділках можна вживати продукти рослинного походження, а по вівторках, четвергах і суботах дозволено додавати рибу і олію. Середа, п'ятниця - сухоїдіння.

Другий (з 20 грудня по 1 січня) - по понеділках можна їсти рослинну їжу без олії, по вівторках і четвергах - рослинну їжу з олією, по середах і п'ятницях - сухоїдіння, а по суботах і неділях можна гарячу їжу з олією і рибу.

Третій (з 2 по 6 січня) - найсуворіший. У понеділок, середу і п'ятницю - сухоїдіння. У вівторок і четвер дозволена гаряча їжа без олії, а в суботу та неділю - гаряча їжа з олією.