Важлива причина, чому категорично не варто спати в шкарпетках, навіть якщо холодно

Чому не можна одягати шкарпетки на ніч

Одягання шкарпеток на ніч може призвести до великого рівня накопичення бактерій, якщо шкарпетки носити весь день і ніч.

Дослідження показали, що ношені шкарпетки часто містять ті самі бактерії, що присутні в тарганах і їх фекаліях. Сон у теплих шкарпетках може призвести до розвитку інфекцій та спровокувати некроз.

Насамперед не варто одягати шкарпетки на ніч тим, у кого порушено кровообіг. Йдеться про людей з атеросклерозом нижніх кінцівок. За цього захворювання кров не потрапляє до ніг.

У людей із таким захворюванням порушено кровопостачання, через що захисні властивості шкіри ніг знижуються, внаслідок чого можуть утворюватися і довго не гоїтися грибкові інфекції.

Також занадто висока температура навколо ніг порушує природний процес охолодження тіла під час сну, що може впливати на якість відпочинку. До того ж носіння шкарпеток на ніч створює сприятливе середовище для розвитку грибкових інфекцій, оскільки ноги можуть потіти, а волога в закритому просторі сприяє розмноженню бактерій. Тому, для здорового сну та гігієни, краще давати ногам "дихати".

Який одяг не можна одягати на ніч

Некоректно підібраний одяг для сну може суттєво вплинути на якість вашого відпочинку. Ось кілька прикладів, коли одяг може перешкоджати сну:

тісний одяг - може обмежувати кровообіг і викликати дискомфорт, що ускладнює засинання та сон

неправильний матеріал - одяг з синтетичних тканин не дозволяє шкірі дихати, що може призводити до перегріву або навпаки, переохолодження

високі або тугі резинки - якщо резинка на піжамі або білизні занадто туга, це може викликати дискомфорт або навіть здавлювання, що впливає на якість сну

занадто теплий одяг у літню пору може призвести до перегріву тіла та проблем з комфортним сном

Для комфортного сну важливо вибирати вільний, м’який і дихаючий одяг, що дозволяє тілу відпочивати без зайвого дискомфорту.

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