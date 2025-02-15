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Лікар назвав "мозковий трюк", який допоможе заснути ввечері за кілька хвилин

Субота 15 лютого 2025 15:35
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Лікар назвав "мозковий трюк", який допоможе заснути ввечері за кілька хвилин Як швидко заснути ввечері (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Уникнути безсоння можна за допомогою "мозкового трюку", який не потребує багато зусиль. Спосіб допоможе заснути ввечері вже за кілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лікаря Джо Уїттінгтона.

Деталі способу

Американський лікар Джо Уїттінгтон розповів, що спосіб допомагає перевести вас із безсоння в сонливий стан. Для початку виберіть слово - воно може містити будь-яку кількість слів.

Потім подумки розділіть його на окремі літери та почніть думати про інші слова, які починаються з цих букв.

У прикладі доктора Джо він використав слово "відпочинок". Він перерахував три слова, які починаються з літери "В", перш ніж перейти до слів, що починаються з "І", а потім "Д".

"Коли ви вичерпаєте всі літери, виберіть нове слово і продовжуйте. Когнітивне перетасування працює, переміщуючи мозок у розслаблений стан, готовий до сну", - розповів він.

Експерт вважає, що для досягнення максимальної ефективності люди, яким важко заснути, повинні практикувати цю техніку щовечора, щоб з часом покращити її ефективність. Роблячи це, ви розвинете стиль, який тримає ваш мозок залученим у нейтральний, ненапружений спосіб.

Якщо ви регулярно боретеся зі сном і це впливає на ваше психічне здоров’я та повсякденне життя, зверніться до лікаря, щоб отримати допомогу та перевірити можливі варіанти лікування.

Скільки годин треба спати дітям та дорослим

Сон - основна складова здорового життя. Дорослі мають регулярно спати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше - 9 годин сну на добу. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин на добу. Це зумовлено генетичними факторами.

@drjoe_md As an ER doctor, I share my top technique called ‘cognitive shuffling’ to help you fall asleep when intrusive thoughts won’t leave you alone. It involves focusing your mind on random non-emotional words and their associated words, which can ease your brain into a relaxed, sleep-ready state. #insomnia #sleeptips #cognitiveShuffling #psychology #erdoctor original sound - Dr. Joe, M.D.

Раніше ми повідомляли про 3 способам, які допоможуть позбутися безсоння і швидше засинати.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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