Важная причина, почему категорически не стоит спать в носках, даже если холодно

Надевание носков на ночь - распространенная привычка, но на самом деле это может иметь неприятные последствия для здоровья. Из-за повышенной температуры в ногах, кровообращение может нарушаться, а также существует риск развития грибковых заболеваний.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, почему вредно спать в носках и какой одежды еще нужно избегать.
Надевание носков на ночь может привести к большому уровню накопления бактерий, если носки носить весь день и ночь.
Исследования показали, что ношенные носки часто содержат те же бактерии, что присутствуют в тараканах и их фекалиях. Сон в теплых носках может привести к развитию инфекций и спровоцировать некроз.
Прежде всего не стоит одевать носки на ночь тем, у кого нарушено кровообращение. Речь идет о людях с атеросклерозом нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам.
У людей с таким заболеванием нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате чего могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции.
Также слишком высокая температура вокруг ног нарушает естественный процесс охлаждения тела во время сна, что может влиять на качество отдыха. К тому же ношение носков на ночь создает благоприятную среду для развития грибковых инфекций, поскольку ноги могут потеть, а влага в закрытом пространстве способствует размножению бактерий. Поэтому, для здорового сна и гигиены, лучше давать ногам "дышать".
Некорректно подобранная одежда для сна может существенно повлиять на качество вашего отдыха. Вот несколько примеров, когда одежда может препятствовать сну:
Для комфортного сна важно выбирать свободную, мягкую и дышащую одежду, позволяющую телу отдыхать без лишнего дискомфорта.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Daily Express.