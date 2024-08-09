Руденька з "Відчайдушних домогосподарок". Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіалі

Марсія Кросс - популярна американська акторка, найбільше відома за роллю Брі Ходж-Ван де Камп у серіалі "Відчайдушні домогосподарки" .

Марсія Кросс у популярному серіалі

"Відчайдушні домогосподарки" вийшли на екран у 2004 році. В центрі сюжету опиняються кілька домогосподарок, кожна з яких зіштовхується зі своїми випробуваннями. Одна із них - Брі, роль якої зіграла Марсія.

Після цієї героїні зірка стала практично всесвітньо відомою. За роль затятої перфекціоністки вона отримала безліч номінацій та нагород, серед яких "Золотий глобус" та "Еммі".

Кадри із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Також американка знялася у низці інших проєктів, які здобули популярність. Наприклад, зіграла роль схибленої лікарки у серіалі "Район Мелроуз". До списку інших її кіноробіт належать такі: "Квантико", "Закон і порядок. Спеціальний корпус", "Король Квінса", "Профайлер", "Міцні ліки" та інші.

Акторці 62 роки (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Про професію акторки Кросс мріяла з самого дитинства. Вона дебютувала ще у школі, зігравши в постановці "Відьма чорного дрозда".

У 18 років пішла навчатися драматичної майстерності у Нью-Йорку, після цього почала грати театральних постановках.

Окрім акторства, також цікавиться психологією і має науковий ступінь з цього напрямку.

Зірка з дитинства хотіла стати акторкою (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Особисте життя

Марсія заміжня за Томом Махоні, який є брокером. Вони одружилися у червні 2006 року, виховують доньок-близнючок - Іден та Саванну.

Соцмережі

За сторінкою виконавиці ролі Брі в Instagram стежать понад 400 тисяч підписників. У коментарях шанувальники не втомлюються писати зірці, що вона практично не змінилася, і має все такий же приголомшливий вигляд, як і в улюблених "Домогосподарках".

Марсія має чималу армію прихильників у соцмережах (Фото: instagram.com/reallymarcia)