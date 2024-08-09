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Руденька з "Відчайдушних домогосподарок". Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіалі

П'ятниця 09 серпня 2024 08:16
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Руденька з "Відчайдушних домогосподарок". Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіалі Марсія Кросс (Фото: instagram.com/reallymarcia)
Автор: Любов Блажко

Марсія Кросс - популярна американська акторка, найбільше відома за роллю Брі Ходж-Ван де Камп у серіалі "Відчайдушні домогосподарки".

Як виглядає нині 62-річна знаменитість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Марсія Кросс у популярному серіалі

"Відчайдушні домогосподарки" вийшли на екран у 2004 році. В центрі сюжету опиняються кілька домогосподарок, кожна з яких зіштовхується зі своїми випробуваннями. Одна із них - Брі, роль якої зіграла Марсія.

Після цієї героїні зірка стала практично всесвітньо відомою. За роль затятої перфекціоністки вона отримала безліч номінацій та нагород, серед яких "Золотий глобус" та "Еммі".

Руденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліКадри із серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Також американка знялася у низці інших проєктів, які здобули популярність. Наприклад, зіграла роль схибленої лікарки у серіалі "Район Мелроуз". До списку інших її кіноробіт належать такі: "Квантико", "Закон і порядок. Спеціальний корпус", "Король Квінса", "Профайлер", "Міцні ліки" та інші.

Руденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліАкторці 62 роки (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Про професію акторки Кросс мріяла з самого дитинства. Вона дебютувала ще у школі, зігравши в постановці "Відьма чорного дрозда".

У 18 років пішла навчатися драматичної майстерності у Нью-Йорку, після цього почала грати театральних постановках.

Окрім акторства, також цікавиться психологією і має науковий ступінь з цього напрямку.

Руденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліЗірка з дитинства хотіла стати акторкою (Фото: instagram.com/reallymarcia)

Особисте життя

Марсія заміжня за Томом Махоні, який є брокером. Вони одружилися у червні 2006 року, виховують доньок-близнючок - Іден та Саванну.

Соцмережі

За сторінкою виконавиці ролі Брі в Instagram стежать понад 400 тисяч підписників. У коментарях шанувальники не втомлюються писати зірці, що вона практично не змінилася, і має все такий же приголомшливий вигляд, як і в улюблених "Домогосподарках".

Руденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліРуденька з &quot;Відчайдушних домогосподарок&quot;. Як зараз виглядає Марсія Кросс, яка зіграла Брі у серіаліМарсія має чималу армію прихильників у соцмережах (Фото: instagram.com/reallymarcia)

А також подивіться, який вигляд має молодший брат Кевіна з фільму "Сам удома".

Крім того, ми писали, як зараз виглядає Ліза Кудроу, яка зіграла Фібі в культовому серіалі "Друзі".

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