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Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из "Игры престолов" (фото)

Вторник 20 августа 2024 08:15
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Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из "Игры престолов" (фото) Лина Хиди (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Серсея Ланнистер - самая главная злодейка сериала "Игра престолов". В эту героиню прекрасно перевоплотилась британская актриса Лина Хиди.

Как выглядит она сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из &quot;Игры престолов&quot; (фото)

Лина Хиди (фото: Кинориум)

Роль Серсеи принесла актрисе не только всемирную известность, но и множество номинаций на престижные кинонаграды.

Например, в 2014 и 2015 годах Лина была выдвинута на премию "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале".

После окончания сериала в 2019 году Хиди сделала перерыв в карьере, возможно, из-за личных обстоятельств.

В то время она разошлась я с женихом и отцом своего второго ребенка, режиссером Дэном Каданом. Однако уже в 2021 году вернулась к работе с новыми силами.

Хотя проектов немного, они все же есть. Сейчас Лина уделяет значительное внимание общественно-политической деятельности: как активистка, она активно высказывается за мир во всем мире, защиту экологии и поддержку нуждающихся.

Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из &quot;Игры престолов&quot; (фото)Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из &quot;Игры престолов&quot; (фото)Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из &quot;Игры престолов&quot; (фото)

Лина Хиди (фото: instagram.com/iamlenaheadey)

В реальной жизни артистка больше напоминает пацанку, что стало неожиданностью для многих поклонников сериала.

Хиди почти не пользуется макияжем, но при этом излучает уверенность в себе.

Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из &quot;Игры престолов&quot; (фото)

Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из &quot;Игры престолов&quot; (фото)

Лина Хиди (фото: instagram.com/iamlenaheadey)

Узнайте, как выглядит звезда фильма "1+1" и сериала "Люпен".

Также смотрите, как изменилась Рыженькая из "Отчаянных домохозяек".

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