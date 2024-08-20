Трудно узнать: как сегодня выглядит злодейка Серсея из "Игры престолов" (фото)
Серсея Ланнистер - самая главная злодейка сериала "Игра престолов". В эту героиню прекрасно перевоплотилась британская актриса Лина Хиди.
Как выглядит она сейчас - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Лина Хиди (фото: Кинориум)
Роль Серсеи принесла актрисе не только всемирную известность, но и множество номинаций на престижные кинонаграды.
Например, в 2014 и 2015 годах Лина была выдвинута на премию "Эмми" в категории "Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале".
После окончания сериала в 2019 году Хиди сделала перерыв в карьере, возможно, из-за личных обстоятельств.
В то время она разошлась я с женихом и отцом своего второго ребенка, режиссером Дэном Каданом. Однако уже в 2021 году вернулась к работе с новыми силами.
Хотя проектов немного, они все же есть. Сейчас Лина уделяет значительное внимание общественно-политической деятельности: как активистка, она активно высказывается за мир во всем мире, защиту экологии и поддержку нуждающихся.
Лина Хиди (фото: instagram.com/iamlenaheadey)
В реальной жизни артистка больше напоминает пацанку, что стало неожиданностью для многих поклонников сериала.
Хиди почти не пользуется макияжем, но при этом излучает уверенность в себе.
Лина Хиди (фото: instagram.com/iamlenaheadey)
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