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Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерів

П'ятниця 22 листопада 2024 08:14
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Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерів Джон Траволта (фото: instagram.com/johntravolta)
Автор: Любов Блажко

Джон Траволта - американський актор і виконавець, який зіграв у багатьох голлівудських блокбастерах. Сьогодні зірці 70, і, дивлячись на його фото, важко повірити, що цей вік є справжнім.

Що відомо про життя селебріті та як він виглядає - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар’єра

Акторською справою Джон захопився з дитинства, адже його мати вела клас акторської майстерності, а батько збудував для дітей маленьку сцену в підвалі, де вони могли репетирувати вистави.

Після того, як малий Траволта побачив Джеймса Кегні у стрічці "Янкі Дудл Денді", він також зацікавився танцями. Паралельно з цим він продовжував відвідувати уроки акторської майстерності, зокрема у Фреда Келлі, брата славетного Джина Келлі.

Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерівТраволта мріяв підкорити Голлівуд з дитинства (фото: instagram.com/johntravolta)

У 1970 році, коли Траволті було 16, він переїхав до Нью-Йорка і почав отримувати перші ролі у мюзиклах. Разом із цим хлопець не полишав надії пробитися в кіно. Спочатку це були невдалі спроби, тому він також брав участь у зйомках реклам.

Першу роль у кінематографі Джон отримав у 1975 році, зігравши милого бешкетника Вінні Барбаріно у популярному серіалі "З поверненням, Коттер".

Тоді звукозаписна компанія оцінила його привабливу зовнішність та харизму й запропонувала контракт на запис синглу "Let Her In", який потрапив до американського топ-40. Також у цей період популярності набула його пісня "Slow Dancing". Але навіть ці успіхи не приносили повної реалізації, і Джон не переставав мріяти про велике кіно.

Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерівСкладно повірити, що акторові 70 (фото: instagram.com/johntravolta)

Удача посміхнулася акторові, коли він отримав роль у фільмі жахів за твором Стівена Кінга, а згодом - зіграв танцюриста диско Тоні Манеро у стрічці "Лихоманка суботнього вечора". Саме ця роль зробила його зіркою Голлівуду.

Разом з акторською кар'єрою Траволта розвивав і свою співочу. Наприклад, усі вокальні партії у фільмі "Мастило" він виконав сам, а саундтреки очолили чарти альбомів у США та посіли друге місце у Великій Британії.

Блискуче повернення своєї грандіозної слави Траволта пережив після успіху фільму "Кримінальне чтиво" від Квентіна Тарантіно.

Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерівДжон Траволта сьогодні (фото: instagram.com/johntravolta)

Особисте життя

Траволта має двох дітей: доньку Еллу та сина Бенджаміна. Їх народила його покійна обраниця, акторка Келлі Престон, життя якої обірвалося у липні 2020 року через рак молочної залози.

Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерівДжон Траволта з дітьми (Фото: instagram.com/johntravolta)

Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерівТраволта з дружиною та маленьким сином (фото: instagram.com/johntravolta)

Соцмережі

В Instagram за Джоном стежить 5,4 млн користувачів. На своїй сторінці він ділиться кадрами зі світських заходів, теплими сімейними фото та показує своїх улюбленців.

Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерівСоцмережі Джона Траволти (фото: instagram.com/johntravolta)

Важко повірити, але йому 70. Як виглядає Джон Траволта - зірка голлівудських блокбастерівСоцмережі Джона Траволти (фото: instagram.com/johntravolta)

Також подивіться, як зараз виглядають головні актори гангстерського трилера 90-х "Кримінальне чтиво".

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Для написання матеріалу було використані джерела: інформація про актора зі сторінки Вікіпедія, а також його Instagram.

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