Трудно поверить, но ему 70. Как выглядит Джон Траволта - звезда голливудских блокбастеров

Карьера

Актерским делом Джон увлекся с детства, ведь его мать вела класс актерского мастерства, а отец построил для детей маленькую сцену в подвале, где они могли репетировать представления.

После того, как маленький Траволта увидел Джеймса Кэгни в ленте Янки Дудл Денди, он также заинтересовался танцами. Параллельно с этим он продолжал посещать уроки актерского мастерства, в частности у Фреда Келли, брата знаменитого Джина Келли.

Траволта мечтал покорить Голливуд с детства

В 1970 году, когда Траволте было 16, он переехал в Нью-Йорк и начал получать первые роли в мюзиклах. Вместе с этим парень не оставлял надежды пробиться в кино.

Первую роль в кинематографе Джон получил в 1975 году, сыграв милого озорника Винни Барбарино в популярном сериале "С возвращением, Коттер".

Тогда звукозаписывающая компания оценила его привлекательную внешность и харизму и предложила контракт на запись сингла "Let Her In", который попал в американский топ-40 . Также в этот период популярность обрела его песня "Slow Dancing". Но даже эти успехи не приносили полную реализацию, и Джон не переставал мечтать о большом кино.

Сложно поверить, что актеру 70

Удача улыбнулась актеру, когда он получил роль в фильме ужасов по произведению Стивена Кинга, а позже - сыграл танцора диско Тони Манеро в ленте "Лихоманка субботнего вечера". Именно эта роль сделала его звездой Голливуда.

Вместе с актерской карьерой Траволта развивал и свою певческую. Например, все вокальные партии в фильме "Масло" он исполнил сам, а саундтреки возглавили чарты альбомов в США и заняли второе место в Великобритании.

Блестящее возвращение своей грандиозной славы Траволта пережил после успеха фильма "Криминальное чтиво" от Квентина Тарантино.

Джон Траволта сегодня

Личная жизнь

У Траволты есть двое детей: дочь Элла и сына Бенджамина. Их родила его покойная избранница, актриса Келли Престон, жизнь которой оборвалась в июле 2020 года из-за рака молочной железы.

Джон Траволта с детьми

Траволта с женой и маленьким сыном

Соцсети

В Instagram за Джоном следят 5,4 млн пользователей. На своей странице он делится кадрами со светских мероприятий, теплыми семейными фото и показывает своих любимцев.

Соцсети Джона Траволты

Соцсети Джона Траволты (фото: instagram.com/johntravolta)