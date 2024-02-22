Як зараз виглядають головні актори гангстерського трилера 90-х "Кримінальне чтиво"
"Кримінальне чтиво" став одним із найпопулярніших фільмів 90-х років, який розповідає історію життя гангстерів того часу.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як змінились головні актори культової кінострічки.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.
Брюс Вілліс
Брюс Вілліс став справжньою легендою бойовиків та роками зберігав це амплуа. Його можна було побачити у багатьох фільмах, де він грає справжнього героя та рятівника. А роль у "Кримінальному чтиві" стала ледве не поштовхом для його творчого прогресу.
Актор має велику і дружню родину, яка підтримує його у важкі часи, оскільки зараз він має серйозні проблеми зі здоров’ям. На жаль, Брюс Вілліс був змушений завершити акторську кар’єру.
Брюс Вілліс (фото: Кіноріум)
Брюс Вілліс (фото: instagram.com/brucewillisbw)
Ума Турман
Ума Турман зіграла головну жіночу роль у "Кримінальному чтиві" та стала справжньою зіркою кінематографу. Її життя склалося досить вдало, а кар’єра успішною та багатогранною.
Щодо особистого життя, акторка була заміжня двічі, обидва її чоловіки були пов'язані з кінематографом, а зараз Турман живе в цивільному шлюбі з третім чоловіком, виховуючи спільну дочку.
Наразі Турман має приголомшливий вигляд та продовжує тішити фоловерів своїми творчими здобутками.
Ума Турман (фото: Кіноріум)
Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)
Джон Траволта
Траволта увійшов до історії головною роллю у цій кінострічці. Також відомо, що зірка "Кримінального чтива" має ще одну професію, - він пілот. У селебріті нараховується понад 1 тисяча годин нальоту, є ліцензія на пілотування та особистий Боїнг-707.
Його життя не стало казкою після зіркової ролі, проте кар’єра подарувала Джону достатньо цікавих ролей.
Джон Траволта (фото: Кіноріум)
Гарві Кейтель
Гарві Кейтель став першою великою зіркою, що приєднався до фільмів Тарантіно - це було у 1992 році на знімальному майданчику картини "Скажені пси". У наступному фільмі Квентіна роль була меншою, але запам’ятали її дуже добре. Гарві продовжує дуже активно зніматися, попри солідний вік.
Гарві Кейтель (фото: Кіноріум)
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