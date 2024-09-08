Найкращі з кращих. 5 культових бойовиків, які потрібно подивитися хоча б раз у житті

Якщо ви не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, пориньте у світ пригод з культових бойовиків. Кінематограф налічує чимало дійсно класних та крутих картин, які варті вашої уваги.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 класичних бойовиків, які потрібно подивитися хоча б один раз у житті.

"Ворон"

Готичний супергеройський бойовик зібрав чимало позитивних відгуків. Сюжет навряд чи складно назвати класичним, а ось те, як головний герой перетворюється на розлюченого месника, від якого навряд чи вдасться втекти, вас точно вразить.

"Без обличчя"

А цей бойовик також став культовим. Історія про пересадку обличчя навряд чи залишить вас байдужими. Мало того, головні ролі зіграли Джон Траволта та Ніколас Кейдж, а фільми з ними буквально приречено на справжній екшн.

"Святі з Бундока"

Кримінальний бойовик з елементами трилера оцінять усі, хто любить чорний гумор, історію про бандитів і просто цікавий сюжет. Головні герої - брати, які вирішують стати вершниками справедливості та очистити своє місто від зла.

"Блейд"

Неперевершений бойовик, у якому не лише чудові сцени боротьби, а ще й цікаві персонажі. Нечисть проти добра, вампіри, монстри та інші істоти - ви будете дивитися кінострічку, затамувавши подих.

"Скеля"

Гостросюжетний бойовик із "золотим" складом акторів змусить багатьох пустити скупу сльозу ностальгії. На вас чекає неперевершений сюжет з Шонном Коннері, Ніколасом Кейджем та Едом Харрісом. І якщо ви ще не бачили цей фільм - обов'язково додайте його до списку для перегляду.