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Найкращі з кращих. 5 культових бойовиків, які потрібно подивитися хоча б раз у житті

Неділя 08 вересня 2024 19:45
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Найкращі з кращих. 5 культових бойовиків, які потрібно подивитися хоча б раз у житті Круті бойовики на вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви не знаєте, що подивитися сьогодні ввечері, пориньте у світ пригод з культових бойовиків. Кінематограф налічує чимало дійсно класних та крутих картин, які варті вашої уваги.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 класичних бойовиків, які потрібно подивитися хоча б один раз у житті.

"Ворон"

Готичний супергеройський бойовик зібрав чимало позитивних відгуків. Сюжет навряд чи складно назвати класичним, а ось те, як головний герой перетворюється на розлюченого месника, від якого навряд чи вдасться втекти, вас точно вразить.

"Без обличчя"

А цей бойовик також став культовим. Історія про пересадку обличчя навряд чи залишить вас байдужими. Мало того, головні ролі зіграли Джон Траволта та Ніколас Кейдж, а фільми з ними буквально приречено на справжній екшн.

"Святі з Бундока"

Кримінальний бойовик з елементами трилера оцінять усі, хто любить чорний гумор, історію про бандитів і просто цікавий сюжет. Головні герої - брати, які вирішують стати вершниками справедливості та очистити своє місто від зла.

"Блейд"

Неперевершений бойовик, у якому не лише чудові сцени боротьби, а ще й цікаві персонажі. Нечисть проти добра, вампіри, монстри та інші істоти - ви будете дивитися кінострічку, затамувавши подих.

"Скеля"

Гостросюжетний бойовик із "золотим" складом акторів змусить багатьох пустити скупу сльозу ностальгії. На вас чекає неперевершений сюжет з Шонном Коннері, Ніколасом Кейджем та Едом Харрісом. І якщо ви ще не бачили цей фільм - обов'язково додайте його до списку для перегляду.

До речі, раніше ми називали 5 серіалів про вікінгів, відьмаків і злочинців.

Крім того, вже з'явилася добірка фільмів про виживання в непростих умовах.

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