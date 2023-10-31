"Важке відчуття": Сенцов після поранення вперше розповів, яку військову посаду займає

Де зараз військовий

Наразі боєць лікується у шпиталі, а його підлеглі захищають країну від окупантів в Авдіївці.

Саме цей напрямок є одним з найгарячіших на лінії фронту. Однак, навіть в лікарні він намагається бути корисним для своїх побратимів.

"Поки знаходжуся на лікуванні, мої хлопці продовжують героїчно боронити Авдіївку. Це важке відчуття, коли ти в шпиталі, в безпеці, а вони під обстрілами в траншеї. Але я й звідси намагаюся бути корисним", - написав режисер.

Раніше було відомо, що Сенцов служить у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура". Однак, тепер він зізнався, що пішов на підвищення.

Зокрема, режисер вже два місяці, як командир штурмової роти. Тому підлеглих та турбот у нього стало дуже багато.

"Тяжкі бої виснажили не тільки людей, а й нашу ресурсну базу. Щось згоріло, щось зламалось, щось втрачено під час бойових дій", - сказав воїн.

Додамо, що у липні 2023 року він отримав контузію, а в буквально через декілька тижнів - знову попав під обстріл.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Що відомо про Олега Сенцова

14 березня 2022 року Сенцов повідомив, що захищає Україну від російських окупаційних військ у складі одного із підрозділів ЗСУ.

До 2016 року режисер був одружений з дружиною Аллою. Причиною розлучення Сенцов назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.

Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 21-річна донька Аліна та 19-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектра.

Ще одну доньку Олегу Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч - Емма народилася 5 лютого 2021 року.

У грудні 2022 року у Сенцова народилася четверта дитина - син Дем'ян. Малюка йому подарувала нова дружина Вероніка Вельч. Пара зареєструвала шлюб улітку 2022 року. Спершу Вероніка з Дем'яном були у США, але зараз повернулися в Україну.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)