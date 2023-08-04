Син Сенцова з аутизмом вступив до престижного університету: що відомо

Старший син режисера Олега Сенцова, у якого ще в дитинстві діагностували аутизм, цьогоріч вступив в університет Карпенко-Карого на бюджетну форму навчання.

Що відомо про старшого сина Олега Сенцова

"Сьогодні стало відомо, що Влад зміг вступити в університет Карпенко-Карого на бюджет. Син з такої нагоди жарить дома відбивні", - написав Сенцов.

Відомо, що Владу було три роки, коли йому поставили діагноз аутизм, тоді сім'я ще жила у Криму. Зараз хлопцю - 19 років.

"Важко прийняти, що твоя дитина не така як інші, але ще важче боротися з хворобою від якої немає ліків. Влад не розмовляв до шести років, не вмів грати іграшками, а просто кидав їх та ходив безцільно по колу. Ми теж ходили по безкінцевому колу лікарів, пробуючи усі методики, які тільки існували", - пише Сенцов.

Влада вигнали з двох звичайних дитсадків і він опинився в спеціалізованому. Тоді його стан вдалося стабілізувати.

"Він заговорив, мало та погано, але заговорив. Почались щоденні зайняття, переважно вдома, де годинами йому доводилося втовкмачувати елементарні знання. Потім була спецшкола, він пішов на рік пізніше, тому що затримка розвитку була очевидна. Школа дала більше ніж лікарні, і ми поступово зменшували прийом ліків. Влад став кращим учнем, почав ходити в театральний кружок, який було сформовано для таких, особливих діток", - поділився спогадами Олег.

При цьому він додав, що навіть у спецшколах є булінг.

"Я ніколи не забуду той ранок, коли Влад сказав, що не хоче йти туди, бо інші хлопці називають його "дурачком", - пише Сенцов.

Політичне ув'язнення розлучило батька з сином на 5 років

Після цього відбулася окупація Криму й Олег став політичним в'язнем в РФ, через свої погляди. Тюрма розлучила його з сином на п'ять років.

"Після мого звільнення забрати його в Київ було справою нелегкою, але ми зробили це. Тут він пішов в звичайну школу, де йому не робили потурань, тому знов було важко. Він майже не знав українську, але вивчив її та вирішив поступати на художника театру ляльок", - повідомив Олег.

Він додав, що з дитинства Влад любив дві речи: казки та малювати.

"Йому 19 років і він продовжує любити те саме, тому що досі живе як дитина. Можливо він залишиться таким назавжди, але головне, щоб він залишався такою ж світлою дитиною", - написав Сенцов.

Владу діагностували аутизм у трирічному віці (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Чим особливі люди з аутизмом

Аутизм (розлади аутистичного спектра (РАС) - це стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя.

Більшість людей з аутизмом мислять візуально, картинками, алгоритмами чи схемами. Інші ж люди вчаться комунікувати завдяки словам і словесним конструкціям, тому наші думки будуються навколо речень і слів.

Через таке мислення, люди аутистичного спектра фокусують увагу на іншому. Вони спершу сприймають деталі, а потім бачать загальну картинку. Саме завдяки такій увазі до деталей, серед людей з аутизмом є багато талановитих людей, зокрема художників.