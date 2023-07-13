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"Кращий подарунок". Олег Сенцов показав у свій день народження малюка-сина (фото)

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Четвер 13 липня 2023 13:00
"Кращий подарунок". Олег Сенцов показав у свій день народження малюка-сина (фото) Фото: Олег Сенцов показав сина (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Український режисер Олег Сенцов, який нещодавно одержав контузію на фронті, 13 липня святкує свій день народження. У це свято він показав свого маленького сина на руках.

Знімком колишній в'язень Кремля поділився на Facebook-сторінці.

Зазначимо, що 13 липня Сенцову виповнилося 47 років. У свій день народження він представив українцям на фото малюка-сина.

"Найкращий подарунок", - підписав він кадр.

&quot;Кращий подарунок&quot;. Олег Сенцов показав у свій день народження малюка-сина (фото)Олег Сенцов у день народження показав маленького сина (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Що відомо про сина Сенцова

Зазначимо, що у грудні 2022 року у Сенцова народилася четверта дитина - син Дем'ян. Малюка йому подарувала нова дружина Вероніка Вельч. Пара зареєструвала шлюб улітку 2022 року. Спершу Вероніка з Дем'яном були у США, але зараз повернулися в Україну.

До 2016 року режисер був одружений з дружиною Аллою. Причиною розлучення Сенцов назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.

Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектру. Під час тюремного ув'язнення в Росії дітьми займалася бабуся та мама. Але 2020 року вони переїхали до батька до Києва.

Ще одну доньку Олегу Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч - Емма народилася 5 лютого 2021 року.

Як ми раніше повідомляли, Олег Сенцов мало не загинув під час наступу ЗСУ.

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Олег Сенцов