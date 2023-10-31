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"Тяжелое чувство": Сенцов после ранения впервые рассказал, какую военную должность занимает

Олег Сенцов рассказал, какую военную должность занимает (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, защищающий Украину на фронте, впервые рассказал о своей должности. Также он назвал направление, где получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Сенцова в Facebook.

Где сейчас военный

Боец лечится в госпитале, а его подчиненные защищают страну от оккупантов в Авдеевке.

Именно это направление является одним из самых горячих на линии фронта. Однако даже в больнице он пытается быть полезным для своих собратьев.

"Пока нахожусь на лечении, мои ребята продолжают героически защищать Авдеевку. Это тяжелое чувство, когда ты в госпитале, в безопасности, а они под обстрелами в траншее. Но я и отсюда стараюсь быть полезным", - написал режиссер.

Ранее было известно, что Сенцов служит в 47-й отдельной механизированной бригаде "Маґура". Однако теперь он признался, что пошел на повышение.

В частности, режиссер уже два месяца как командир штурмовой роты. Потому подчиненных и забот у него стало очень много.

"Тяжелые бои истощили не только людей, но и нашу ресурсную базу. Что-то сгорело, что-то сломалось, что-то потеряно во время боевых действий", - сказал воин.

Добавим, что в июле 2023 года он получил контузию, а буквально через несколько недель - снова попал под обстрел.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Что известно об Олеге Сенцове

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.

До 2016 года режиссер был женат на жене Алле. Причиной развода Сенцов назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 21-летняя дочь Алина и 19-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутичного спектра.

Еще одну дочь Олегу Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма родилась 5 февраля 2021 года.

В декабре 2022 года у Сенцова родился четвертый ребенок - сын Демьян. Малыша ему подарила новая жена Вероника Вельча. Пара зарегистрировала брак летом 2022 года. Сначала Вероника с Демьяном были в США, но сейчас вернулись в Украину.

Олег Сенцов (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Ранее Сенцов в свой день рождения показывал маленького сына.

Также мы писали, что сын Сенцова с аутизмом поступил в престижный университет.

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