UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Важке рішення". Періс Хілтон пояснила, чому її дітей народила сурогатна мати

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Іванна Пашкевич

Світська левиця Перис Хилтон заявила, що їй хотілося б бути вагітною. Але через те, що вони з чоловіком постійно у центрі уваги, пара обрала альтернативний спосіб народження своїх дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на реаліті-шоу "Закохана Періс".

Чому дітей Періс Хілтон народила сурогатна мати

За словами 42-річної бізнесвумен, погодитися мати двох дітей за допомогою сурогатної матері їй було нелегко.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

"Процес сурогатного материнства - це безперечно важке рішення", - пояснила вона у новому епізоді свого реаліті-шоу.

Нагадаємо, що минулого тижня знаменитість повідомила своїм прихильникам, що у неї народилася дочка на ім'я Лондон. З'ясувалося, про це не знали навіть найближчі.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Хілтон зізналася, що "їй би сподобався досвід самостійного виношування дитини, відчуття поштовхів і всіх цих захопливих моментів". Але з обережності та міркувань безпеки вона віддала перевагу сурогатному виношуванню.

Чоловік зірки, 42-річний бізнесмен Картер Реум, підтримав кохану.

"Тепер, маючи сім'ю, ми хочемо, щоб вона виросла і була нормальною, а не завжди називалася "дітьми Періс Хілтон". Ми повинні думати про безпеку", - поділився він.

Періс Хілтон із чоловіком (фото: instagram.com/parishilton)

Також бізнесмен розповів про різницю, коли його обраниця з’являється на публіці одна, і коли це відбуватиметься разом із сім'єю:

"Одна справа, коли ми йдемо на фермерський ринок і хтось попросить Періс сфотографуватися. Зовсім інша справа, коли дитина буде з нами в колясці. Я не думаю, що ми знаємо все, що на нас чекає попереду, але ми просто будемо розв'язувати цю проблему по ходу справи", - додав чоловік.

Нагадаємо, окрім новонародженої дівчинки Лондон, Періс ще виховує 10-місячного сина Фенікса, якого теж таємно народила сурогатна мати.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Раніше Андре Тан розказав, як запросив Періс Хілтон до Києва.

Також донька зірки "Форсажу" Пола Вокера вшанувала пам'ять батька у річницю його смерті.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітиПэрис Хилтонзвезды шоу-бизнеса