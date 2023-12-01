"Важке рішення". Періс Хілтон пояснила, чому її дітей народила сурогатна мати

Світська левиця Перис Хилтон заявила, що їй хотілося б бути вагітною. Але через те, що вони з чоловіком постійно у центрі уваги, пара обрала альтернативний спосіб народження своїх дітей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на реаліті-шоу "Закохана Періс".
За словами 42-річної бізнесвумен, погодитися мати двох дітей за допомогою сурогатної матері їй було нелегко.
Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)
"Процес сурогатного материнства - це безперечно важке рішення", - пояснила вона у новому епізоді свого реаліті-шоу.
Нагадаємо, що минулого тижня знаменитість повідомила своїм прихильникам, що у неї народилася дочка на ім'я Лондон. З'ясувалося, про це не знали навіть найближчі.
Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)
Хілтон зізналася, що "їй би сподобався досвід самостійного виношування дитини, відчуття поштовхів і всіх цих захопливих моментів". Але з обережності та міркувань безпеки вона віддала перевагу сурогатному виношуванню.
Чоловік зірки, 42-річний бізнесмен Картер Реум, підтримав кохану.
"Тепер, маючи сім'ю, ми хочемо, щоб вона виросла і була нормальною, а не завжди називалася "дітьми Періс Хілтон". Ми повинні думати про безпеку", - поділився він.
Періс Хілтон із чоловіком (фото: instagram.com/parishilton)
Також бізнесмен розповів про різницю, коли його обраниця з’являється на публіці одна, і коли це відбуватиметься разом із сім'єю:
"Одна справа, коли ми йдемо на фермерський ринок і хтось попросить Періс сфотографуватися. Зовсім інша справа, коли дитина буде з нами в колясці. Я не думаю, що ми знаємо все, що на нас чекає попереду, але ми просто будемо розв'язувати цю проблему по ходу справи", - додав чоловік.
Нагадаємо, окрім новонародженої дівчинки Лондон, Періс ще виховує 10-місячного сина Фенікса, якого теж таємно народила сурогатна мати.
Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)
Раніше Андре Тан розказав, як запросив Періс Хілтон до Києва.
Також донька зірки "Форсажу" Пола Вокера вшанувала пам'ять батька у річницю його смерті.