"Трудное решение". Пэрис Хилтон объяснила, почему ее детей родила суррогатная мать

Почему детей Пэрис Хилтон родила суррогатная мать

По словам 42-летней бизнесвумен, согласиться иметь двоих детей с помощью суррогатной матери ей было нелегко.

Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)

"Процесс суррогатного материнства - это безусловно тяжелое решение", - объяснила она в новом эпизоде своего реалити-шоу.

Напомним, что на прошлой неделе знаменитость сообщила своим поклонникам, что у нее родилась дочь по имени Лондон. Выяснилось, об этом не знали даже самые близкие.

Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)

Хилтон призналась, что "ей бы понравился опыт самостоятельного вынашивания ребенка, ощущения толчков и всех этих увлекательных моментов". Но по осторожности и соображениям безопасности она предпочла суррогатное вынашивание.

Муж звезды, 42-летний бизнесмен Картер Реум, поддержал любимую.

"Теперь, имея семью, мы хотим, чтобы она выросла и была нормальной, а не всегда называлась "детьми Пэрис Хилтон". Мы должны думать о безопасности", - поделился он.

Пэрис Хилтон с мужем (фото: instagram.com/parishilton)

Также бизнесмен рассказал о разнице, когда его избранница появляется на публике одна, и когда это будет происходить вместе с семьей:

"Одно дело, когда мы идем на фермерский рынок и кто-то попросит Пэрис сфотографироваться. Совсем другое дело, когда ребенок будет с нами в коляске. Я не думаю, что мы знаем все, что нам предстоит, но мы просто будем решать эту проблему по ходу дела", - добавил мужчина.

Напомним, кроме новорожденной девочки Лондон, Пэрис еще воспитывает 10-месячного сына Феникса, которого тоже тайно родила суррогатная мать.

Пэрис Хилтон с сыном (фото: instagram.com/parishilton)