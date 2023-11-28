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"Вона звичайно перебрала". Андре Тан розказав, як запросив Періс Хілтон до Києва

Вівторок 28 листопада 2023 09:15
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"Вона звичайно перебрала". Андре Тан розказав, як запросив Періс Хілтон до Києва Фото: Андре Тан поділився історією про Періс Хілтон (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Людмила Жукова

Відомий український модельєр Андре Тан пригадав події 2011 року. Саме тоді він запросив у Київ світську левицю Періс Хілтон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Андре в Instagram.

Як Андре Тан запросив Періс Хілтон до Києва

За словами кутюрьє, він наважився на цей крок у 2011 році, але це ледве не коштувало йому нервового зриву.

"У 2011 році я привіз Періс Хілтон в Україну. Це було щось неймовірне на ті часи. Якщо чесно, я сам досі не розумію, як на це наважився. Це був класний піар хід і певна революція в українському фешн просторі, але чого мені це коштувало..." - пригадав Андре.

Тан поділився, що сукню для Періс він створив за одну ніч у сильному стресі, але все вдалося.

"Перші півтора дня її перебування я був просто неживий. Періс не подобалося все - візажист, перукар. Ми не могли знайти їй туфлі 42 розміру. І її сукню я створив за одну ніч. До цього передбачалося, що вона вийде на подіум у білих штанах і жилетці, однак після примірки зірка не захотіла одягати наряд, який оголював живіт. Прийшлося терміново вигадувати новий образ. Та ще нічка була...Коли згадую, так мороз по шкірі", - написав він.

А Потім спадкоємиця імперії Хілтон закатила гучну вечірку, на якій перебрала.

"Потім вона закатила гучну вечірку, де, звичайно ж, перебрала. А мені розгрібати...Я не знаю, як я залишився з волоссям тоді. Зараз із посмішкою згадую ті дні, і не роздумуючи зробив би те саме, але ряди мого волосся проріділи після тих днів", - резюмував дизайнер.

&quot;Вона звичайно перебрала&quot;. Андре Тан розказав, як запросив Періс Хілтон до КиєваАндре Тан і Періс Хілтон у Києві в 2011 році (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, що нещодавно Періс Хілтон вдруге стала мамою.

А також Періс Хілтон показала, як святкує другу річницю з коханим.

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