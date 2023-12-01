"10 років без тебе". Донька зірки "Форсажу" Пола Вокера вшанувала пам'ять батька у річницю його смерті (відео)

25-річна модель Медоу Вокер вшанувала пам'ять свого покійного батька, зірку "Форсажу" Пола Вокера, в 10-ті роковини його трагічної смерті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

10 років без Пола Вокера

Спадкоємиця актора поділилася ніжним відео-спогадом про сюрприз на день народження, який вона колись планувала для свого батька.

Пол Вокер з донькою (фото: instagram.com/meadowwalker)

"10 років без тебе... Я люблю тебе назавжди", - підписала вона ролик.

На відео видно, як юна Медоу схвильовано вітає Пола, який відчиняє двері туристичного автобуса.

Реакція чоловіка сповнена чистої радості і здивування: він падає на ліжко, сміється і обіймає доньку.

Реакція юзерів

Цей щирий допис знайшов відгук як у фанатів, так і у друзів знаменитості.

Завжди посміхається вам звідти

Обіймаю тебе

Він завжди поруч

Пол твій ангел

Пол Вокер з донькою (фото: instagram.com/meadowwalker)

Нагадаємо, американський актор Пол Вокер, відомий за серією фільмів "Форсаж", трагічно загинув в автокатастрофі 30 листопада 2013 року у віці 40 років.

Відомо, що він сидів на пасажирському кріслі авто свого друга.