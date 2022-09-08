В Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбы

В Ватикане поженились капрал Швейцарской гвардии, личной охраны Папы Римского, и девушка с Украины.
Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Facebook.
Сообщается, что швейцарец Иван Ландрини и украинка Вера Гудь обручились в церкви Santa Maria della Famiglia.
Таинство венчания состоялось еще 11 июня.
"Это событие соединило Украину, Швейцарию и Ватикан. А Швейцарская гвардия пополнилась новой семьей и новым украинским членом сообщества", - написал посол.
Также в сети опубликовали фотографии со свадьбы украинки и швейцарца.
К тому же о свадьбе написали в 23-м вестнике Папской Швейцарской гвардии.
До свадьбы пара встречалась около 5 лет.
Капрал охраны Папы Римского женился на украинке в Ватикане (facebook.com/Andrii Yurash)
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