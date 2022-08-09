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В Днепре отказались регистрировать брак бойца ВСУ и гражданки РФ: что сказали в ЗАГСе

Новина українською →
Днепр, Вторник 09 августа 2022 16:45
В Днепре отказались регистрировать брак бойца ВСУ и гражданки РФ: что сказали в ЗАГСе Военному отказали заключать брак с гражданкой РФ (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре боец Вооруженных сил Украины не смог оформить официально отношения. Дело в том, что его возлюбленная гражданка Российской Федерации.

Об этом рассказал днепровский журналист Валерий Гарагуц в Facebook.

Отмечается, что женщина родилась в Москве, но вышла замуж за жителя Днепра. Однако, через какое-то время они расстались.

Гражданка РФ осталась жить в Днепре, но при этом у нее был вид на постоянное проживание в Украине.

Впоследствии после развода женщина начала встречаться с парнем, который служил в ВСУ с 2014 года. У него появилась возможность приехать и пара решила оформить отношения, но в ЗАГСе им отказали.

"В стране военное положение и любые услуги гражданам из страны агрессора не предоставляются, поэтому гражданину Украины в свободном выборе жены было отказано. Уехать в другую страну для заключения брака не могут, к тому же жених служит в ВСУ. Обратиться в суд было бы хорошим вариантом, но жених на войне, а невеста - гражданка России", - говорится в сообщении.

Также журналист напомнил, что статья 51 Конституции Украины гласит, что брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины.

К тому же закон Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства на территории Украины пользуются такими правами и свободами, как и граждане Украины.

В комментариях пользователи предложили варианты решения проблемы. Они пишут, чтобы молодожены попробовали вариант бракосочетания командиром военнослужащего.

  • Их имеет право женить командир;
  • В нашем городе есть тоже такая пара. Женщина порвала свой паспорт РФ в первые дни войны. Их поженили;
  • Пусть получат официальный отказ, почему гражданин Украины не имеет права жениться.

Ранее мы сообщали, что британец решил жениться на украинке-беженке, из-за которой ушел из семьи.

Также мы писали об историях защитников, которые поженились на Азовстали.

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