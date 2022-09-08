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В Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбы

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Ватикан, Четверг 08 сентября 2022 18:58
В Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбы В Ватикане украинка вышла замуж за капрала охраны Папы Римского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Ватикане поженились капрал Швейцарской гвардии, личной охраны Папы Римского, и девушка с Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Facebook.

Сообщается, что швейцарец Иван Ландрини и украинка Вера Гудь обручились в церкви Santa Maria della Famiglia.

Таинство венчания состоялось еще 11 июня.

"Это событие соединило Украину, Швейцарию и Ватикан. А Швейцарская гвардия пополнилась новой семьей и новым украинским членом сообщества", - написал посол.

Также в сети опубликовали фотографии со свадьбы украинки и швейцарца.

К тому же о свадьбе написали в 23-м вестнике Папской Швейцарской гвардии.

До свадьбы пара встречалась около 5 лет.

В Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбы

В Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбыВ Ватикане капрал охраны Папы Римского женился на украинке: захватывающие фото со свадьбы

Капрал охраны Папы Римского женился на украинке в Ватикане (facebook.com/Andrii Yurash)

Ранее мы сообщали, что в Днепре отказались регистрировать брак бойца ВСУ и гражданки РФ.

Также мы писали, что британец решил женится на украинке, из-за которой ушел из семьи.

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