У Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілля
У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України.
Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш у Facebook.
Повідомляється, що швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia.
Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня.
"Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти", - написав посол.
Також у мережі опублікували світлини з весілля українки та швейцарця.
До того ж про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero.
До весілля пара зустрічалася близько 5 років.
Капрал охорони Папи Римського одружився з українкою у Ватикані (facebook.com/Andrii Yurash)
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