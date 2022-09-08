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У Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілля

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Ватикан, Четвер 08 вересня 2022 18:58
У Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілля У Ватикані українка одружилась з капралом охорони Папи Римського (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш у Facebook.

Повідомляється, що швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia.

Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня.

"Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти", - написав посол.

Також у мережі опублікували світлини з весілля українки та швейцарця.

До того ж про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero.

До весілля пара зустрічалася близько 5 років.

У Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілля

У Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілляУ Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілля

Капрал охорони Папи Римського одружився з українкою у Ватикані (facebook.com/Andrii Yurash)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки РФ.

Також ми писали, що британець вирішив одружиться з українкою, через яку пішов з сім'ї.

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