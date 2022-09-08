У Ватикані капрал охорони Папи Римського одружився з українкою: захоплюючі фото з весілля

У Ватикані українка одружилась з капралом охорони Папи Римського (колаж РБК-Україна)

У Ватикані одружилися капрал Швейцарської гвардії, особистої охорони Папи Римського, та дівчина з України.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш у Facebook.

Повідомляється, що швейцарець Іван Ландріні та українка Віра Гудь побралися у церкві Santa Maria della Famiglia. Таїнство вінчання відбулося ще 11 червня. "Ця подія поєднала Україну, Швейцарію та Ватикан. А Швейцарська гвардія поповнилась новою родиною і новим українським членом спільноти", - написав посол. Також у мережі опублікували світлини з весілля українки та швейцарця. До того ж про весілля написали у 23-му віснику Папської Швейцарської гвардії Messaggero. До весілля пара зустрічалася близько 5 років. Капрал охорони Папи Римського одружився з українкою у Ватикані (facebook.com/Andrii Yurash)