Про Ватикан, Папу та скандали. 7 фільмів та серіалів, які цікаво подивитися всім

"Молодий Папа"

Серіал засновано не на реальних подіях, в ньому показано вигадану історію про американця, який несподівано стає Папою. Головний герой не звик коритися правилам, адже він прагне знайти відповіді на всі важливі питання.

Новий Папа ставить під сумнів непохитні догми. Дивіться, чи вдасться йому знайти відповіді та подолати сумніви.

"Янголи та демони"

Культовий фільм, який знято за романом Дена Брауна, розповість про загадкову серію злочинів. В Римі починають вбивати людей, а головний герой розуміє, що для пошуку винних йому доведеться розкрити чимало таємниць.

Інтриги та загадки Ватикану "затягнуть" вас з перших кадрів. Ви будете перебувати в напрузі аж до фіналу стрічки, і вона вас не розчарує.

"Конклав"

Відносно новий кримінальний детектив розповість про кардиналів, Ватикан та боротьбу за владу. Після смерті Папи постає питання - хто стане його наступником. Але вирішити це дуже непросто.

Новий понтифік зіштовхнеться з конкуренцією та інтригами, з якими дуже важко боротися. Чи витримає він тиск та чи зможе стати Папою? Дивіться та готуйтеся затамувати подих.

"Кароль. Людина, яка стала Папою Римським"

А цей міні-серіал - біографічний. Він розповідає про Кароля - простого священника з Польщі, який став кардиналом. Головний герой долає дуже непростий шлях, адже не всі люди навколо нього такі ж чесні та щирі, як він.

Історія Кароля, який все ж став Папою, вразить тих, хто втрачає віру в любов та добро. До того ж на вас чекає чимало сцен, які доведуть важливість принципів та переконань.

"Два Папи"

Цей фільм розповість про дуже цікаву ситуацію, коли Папа зустрічає того, хто встане на його місце. Вони дуже різні, але думають про одну важливу місію. Втім, чи зуміє майбутнє порозумітися з сьогоденням?

Не варто лякатися й думати, що фільм буде надто важким для сприйняття. Сюжет побудовано так, що ви багато про що замислитеся, але й при цьому зможете насолодитися цікавим "посмаком".

"Хабемус Папа" (У нас є Папа)

Не дуже типовий фільм про Ватикан, адже він комедійний. Втім, сюжет від цього зовсім не страждає. На вас чекає історія про новообраного Папу, який дуже боїться відповідальності та публічності.

Рятувати головного героя доведеться психоаналітику-атеїсту. І вам точно буде цікаво спостерігати, як зійдуться два різні світи. А те, що накоїть головний герой, щиро здивує та змусить реготати.

"Обряд"

Культовий трилер "зацінять" ті, хто любить лячні історії про екзорцизм. В центрі сюжету - студент, який вирушає до Ватикану, аби більше дізнатися про дуже небезпечну практику. Головний герой, який хоче більше зрозуміти, має здолати власний скептицизм.

Втім, події швидко приведуть семінариста до того, з чим ніхто не може впоратися. Чи зуміє екзорцист-початківець врятувати людину?