Васька перекупщик: Ломаченко купил роскошный спорткар (видео)

Василий Ломаченко купил роскошный спорткар Lamborghini Huracan красного цвета. Автомобиль был приобретен на аукционе в Штатах и уже доставлен в Киев. Видео новой машины чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO опубликовал в своем Instagram.

Новенькие авто этой модели в Украине предлагают купить за приблизительно 350 тысяч долларов (около 9 миллионов гривен). Боксер выбрал слегка поврежденный Lamborghini Huracan с разбитой правой стороной.

Ломаченко купил Lamborghini Huracan (Фото: скриншот)

"Когда заказал американский пассат, а пришла Lamborghini", - подписал кадры Ломаченко.

Ломаченко купил Lamborghini Huracan (Видео: instagram.com/lomus_official)

После доставки с "итальянцем" поработали украинские мастера и теперь авто у чемпиона - как новенькое.

Ломаченко купил Lamborghini Huracan (скрин с видео из соцсети)

"Мужчины как дети - увлечение автомобилями начинается с детства", - также написал Василий в сети.

Пользователи сети поздравляют Лому и по-доброму шутят о его второй страсти после бокса - к автомобилям.

Васька перекупщик;

Василий Анатольевич... Если не нравиться и хотите выбросить.... Пишу адрес свалки ненужного авто...

Ни гвоздя ни жезла чемпион! Поздравления;

Как же он теперь, без пассата...

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Напомним, следующий бой украинца состоится 31 августа в Британии. Ломаченко выйдет на ринг против британца Люка Кэмпбелла (20-2-0, 16 KO).

Как сообщалось ранее, недавно Василию Ломаченко поставили ультиматум в РФ. Российский промоутер Владимир Хрюнов потребовал, чтобы украинский боксер вышел на ринг с его подопечным Романом Андреевым.

Также мы писали о том, что 13 апреля Василий Ломаченко получил травму руки во время последнего боя с британцем Энтони Кроллой. Изначально медики сочли ее несерьезной, однако затем выяснилось, что они ошиблись.