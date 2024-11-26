У святкових вбраннях та з маленьким сином. Василіса Фролова показала фото з весілля

Днями стало відомо, що ведуча Василіса Фролова і її обранець Дмитро Котеленець одружилися. Тепер зірка відреагувала на цю новину, про яку написала більшість українських ЗМІ, і показала кадр з розпису.

Василіса Фролова показала фото з весілля

У своєму блозі селебриті опублікувала знімок, на якому можна побачити, як вона та її коханий підписують документи про шлюб. На фото Василіса позувала у білій сукні. Вбрання мало ефектний виріз у зоні спини, а також підкреслювало фігуру. Котеленець з'явився в кадрі у білій сорочці та джинсах. Поруч із закоханими стояв їхній 3-річний син Родіон.

У підписі до світлини Фролова подякувала фанам за вітання, а також за те, що не забувають про неї: "Дякую, що пам'ятаєте, і за вітання теж", - написала зірка.

Василіса Фролова і Дмитро Котеленець одружилися (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Що відомо про особисте життя Василіси Фролової

Коментуючи стосунки з Котеленцем, ведуча зізнавалася, що їхній роман почався раптово. До цього знаменитість мала стосунки з іншим чоловіком, з яким була разом понад 10 років. Тоді вона зізнавалася, що вже втратила надію на можливість стати матір'ю. Проте, коли дізналася, що вагітна від Дмитра, її щастю не було меж.

Згодом ведуча підтвердила романтичні стосунки з Котеленцем, а через кілька місяців після народження первістка вони разом вийшли у світ як пара. Закохані, як відомо, мешкають в ОАЕ, куди виїхали напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Коханий Фролової працює у Warner Brothers в ОАЕ.

Василіса Фролова і Дмитро Котеленець (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Сама Василіса раніше також говорила, що хотіла б повернутися на Батьківщину, але через повномасштабну війну вона не знає, коли це може статися.

До слова, Фролова розпочинала свою кар'єру як модель. У минулому вона здобувала перемогу конкурсах краси, а також забирала титул Miss Body Beautiful of the World, у Сінгапурі, Туреччина. Після успішної модельної кар'єри зірка стала ведучою.