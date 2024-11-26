В праздничных нарядах и с маленьким сыном. Василиса Фролова показала фото со свадьбы
На днях стало известно, что ведущая Василиса Фролова и ее избранник Дмитрий Котеленец поженились. Теперь звезда отреагировала на эту новость, о которой написали большинство украинских СМИ, и показала кадр с росписи.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает об этом подробнее.
Василиса Фролова показала фото со свадьбы
В своем блоге селебрити опубликовала снимок, на котором можно увидеть, как она и ее любимый подписывают документы о браке. На фото Василиса позировала в белом платье. Наряд имел эффектный вырез в зоне спины, а также подчеркивал фигуру. Котеленец появился в кадре в белой рубашке и джинсах. Рядом с влюбленными стоял их 3-летний сын Родион.
В подписи к кадру Фролова поблагодарила фанов за поздравления, а также за то, что не забывают о ней: "Спасибо, что помните, и за поздравления тоже", - написала звезда.
Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец поженились (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Что известно о личной жизни Василисы Фроловой
Комментируя отношения с Котеленцем, ведущая признавалась, что их роман начался внезапно. До этого знаменитость была в отношениях с другим мужчиной, и они встречались более 10 лет. Тогда она признавалась, что уже не верила, что когда-либо сможет стать матерью. Однако, когда узнала, что беременна от Дмитрия, ее счастью не было предела.
Впоследствии ведущая подтвердила романтические отношения с Котеленцем, а через несколько месяцев после рождения первенца они вместе вышли в свет как пара. Влюбленные, как известно, живут в ОАЭ, куда выехали переж началом полномасштабного российского вторжения в Украину. Возлюбленный Фроловой работает у Warner Brothers в ОАЭ.
Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Сама Василиса раньше также говорила, что хотела бы вернуться на Родину, но из-за полномасштабной войны она не знает, когда это может произойти.
К слову, Фролова начинала свою карьеру как модель. В прошлом она одерживала победу в конкурсах красоты, а также забирала титул Miss Body Beautiful of the World, в Сингапуре, Турция. После успешной модельной карьеры звезда стала ведущей.