В праздничных нарядах и с маленьким сыном. Василиса Фролова показала фото со свадьбы

На днях стало известно, что ведущая Василиса Фролова и ее избранник Дмитрий Котеленец поженились. Теперь звезда отреагировала на эту новость, о которой написали большинство украинских СМИ, и показала кадр с росписи.

Василиса Фролова показала фото со свадьбы

В своем блоге селебрити опубликовала снимок, на котором можно увидеть, как она и ее любимый подписывают документы о браке. На фото Василиса позировала в белом платье. Наряд имел эффектный вырез в зоне спины, а также подчеркивал фигуру. Котеленец появился в кадре в белой рубашке и джинсах. Рядом с влюбленными стоял их 3-летний сын Родион.

В подписи к кадру Фролова поблагодарила фанов за поздравления, а также за то, что не забывают о ней: "Спасибо, что помните, и за поздравления тоже", - написала звезда.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец поженились (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Что известно о личной жизни Василисы Фроловой

Комментируя отношения с Котеленцем, ведущая признавалась, что их роман начался внезапно. До этого знаменитость была в отношениях с другим мужчиной, и они встречались более 10 лет. Тогда она признавалась, что уже не верила, что когда-либо сможет стать матерью. Однако, когда узнала, что беременна от Дмитрия, ее счастью не было предела.

Впоследствии ведущая подтвердила романтические отношения с Котеленцем, а через несколько месяцев после рождения первенца они вместе вышли в свет как пара. Влюбленные, как известно, живут в ОАЭ, куда выехали переж началом полномасштабного российского вторжения в Украину. Возлюбленный Фроловой работает у Warner Brothers в ОАЭ.

Василиса Фролова и Дмитрий Котеленец (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Сама Василиса раньше также говорила, что хотела бы вернуться на Родину, но из-за полномасштабной войны она не знает, когда это может произойти.

К слову, Фролова начинала свою карьеру как модель. В прошлом она одерживала победу в конкурсах красоты, а также забирала титул Miss Body Beautiful of the World, в Сингапуре, Турция. После успешной модельной карьеры звезда стала ведущей.