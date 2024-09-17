А вашої роботи тут немає? 10 найнебезпечніших професій у світі

Рибалки та мисливці

Працівники цієї галузі проводять багато часу у віддалених місцевостях на річках, озерах або в лісах. Основна небезпека полягає в транспортних пригодах, оскільки рибалки та мисливці часто пересуваються на човнах або іншому транспорті в важкодоступних районах.

Погані погодні умови або технічні несправності транспорту збільшують ризик смертельних випадків. Окрім того, робота з пастками, мережами або зброєю може призвести до нещасних випадків. Через відсутність належної медичної допомоги в таких ізольованих місцях навіть незначні травми можуть стати фатальними.

Лісозаготівельники

Лісозаготівельники займаються вирубкою лісів, забезпечуючи сировину для будівництва. Ця робота зазвичай проводиться в ізольованих і небезпечних умовах, де працівники мають справу з важкою технікою.

Найбільша небезпека походить від контакту з обладнанням, яке використовується для обробки зрубаних дерев. Часто трапляються випадки, коли дерево або гілки падають на працівників, спричиняючи важкі травми.

Додатковим фактором ризику є погодні умови, які можуть зробити роботу ще більш небезпечною. Недостатнє навчання або порушення техніки безпеки також стають причинами смертей.

Робота з небезпечними інструментами є дуже ризикованою (фото: Pixabay.com)

Пілоти та авіаційні інженери

Пілоти та інженери мають складну й відповідальну роботу, яка потребує значної концентрації. Найбільша небезпека виникає під час керування невеликими літаками та гелікоптерами. Такі транспортні засоби мають менше захисного обладнання, що підвищує ризик фатальних аварій.

Несправності двигунів або проблеми під час злету та посадки також стають причинами загибелі працівників у цій галузі. Швидкі погодні зміни можуть ускладнити керування літаком, що збільшує ймовірність аварії. Крім того, стрес і втома під час тривалих польотів можуть вплинути на реакцію пілота.

Покрівельники

Покрівельники виконують роботу на висоті, де основною загрозою для життя є падіння з даху. В умовах слизьких поверхонь через дощ або сніг ризик послизнутися значно зростає.

Крім того, робота в жарку або холодну погоду може негативно вплинути на фізичний стан працівника, що також може призвести до нещасних випадків. Часто покрівельники не мають достатньої безпеки або страховки, що підвищує ризик.

Робота на висоті завжди несе ризик падіння (фото: Freepik.com)

Монтажники сталевих конструкцій

Монтажники сталевих конструкцій працюють на великих висотах, що створює ризик падіння. Ненадійне закріплення або нестабільні платформи можуть призвести до фатальних наслідків.

Також небезпека полягає у використанні важкого обладнання, яке може бути джерелом травм. Працівники можуть бути зачеплені або затиснуті елементами конструкцій під час їх монтажу. В умовах сильного вітру або поганої погоди робота на великій висоті стає ще небезпечнішою.

Водії вантажівок і кур'єри

Водії вантажівок і кур'єри постійно перебувають у русі, що робить їхню роботу однією з найнебезпечніших через високий ризик дорожньо-транспортних пригод. Через довгі години за кермом зростає втома, що впливає на концентрацію і швидкість реакції. Часті перевезення важких вантажів та робота в різних погодних умовах ще більше ускладнюють їхню роботу.

Більшість нещасних випадків трапляється саме через зіткнення на дорогах або втрату контролю над транспортом. Поганий технічний стан вантажівок також може стати причиною аварій.

Робота за кермом вночі або в ізольованих районах збільшує ризик травм і смертей (фото: Freepik.com)

Колектори сміття

Працівники, які займаються збором сміття та вторинної сировини, наражаються на значний ризик через транспортні аварії. Велика частина їхньої роботи полягає у керуванні великими транспортними засобами або роботою поруч з ними, що створює підвищений ризик зіткнення.

Збираючи сміття на міських дорогах, вони постійно перебувають під загрозою бути збитими іншими автомобілями.

Крім того, небезпеку становлять самі відходи, які можуть містити небезпечні речовини або гострі предмети, що можуть спричинити серйозні травми. Робота під час руху транспортного засобу підвищує ризик падінь або інших нещасних випадків.

Оператори підземних шахтних машин

Оператори підземних машин працюють у надзвичайно небезпечних умовах під землею, де постійно існує ризик контакту з важким обладнанням. Їхня робота полягає в управлінні спеціалізованими машинами, що використовуються для видобутку корисних копалин, таких як вугілля або руда.

Через обмежений простір під землею навіть незначна помилка може стати фатальною. Також небезпечні обвали порід або технічні несправності обладнання. Погане освітлення та вентиляція додають додаткового ризику для життя цих працівників.

Монтажники електроліній

Монтажники електроліній відповідають за встановлення та ремонт ліній електропередач, часто працюючи в екстремальних умовах. Основною причиною смертельних випадків у цій професії є транспортні пригоди під час поїздок до місця роботи.

Окрім того, робота з високовольтним обладнанням збільшує ризик ураження електричним струмом. Монтажникам часто доводиться працювати на великій висоті, що збільшує небезпеку падіння. Після стихійних лих, таких як буревії або урагани, вони можуть працювати в екстремальних умовах, де збільшуються ризики через непередбачувані фактори.

Робота з високовольтним обладнанням збільшує ризик ураження електричним струмом (фото: Freepik.com)

Будівельники

Будівельники часто стикаються з великою кількістю небезпечних ситуацій, працюючи з важким обладнанням та на висоті. Найбільш розповсюдженими є нещасні випадки, пов’язані з падінням з висоти, а також випадки, коли працівники опиняються затиснутими між об'єктами.

Використання електричних інструментів і частий контакт з електрикою збільшує ризик ураження струмом. Робота в складних умовах, таких як будівництво мостів або висотних будівель, створює додаткову небезпеку.