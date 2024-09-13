У рази вищі за американську Статую Свободи: 5 грандіозних монументів світу

Звичайна дев'ятиповерхівка - 30 метрів у висоту, а Статуя Свободи у США - усього 46 метрів. Навіть якщо рахувати з п'єдесталом, вона не вище за 93 метри. Але у світі є набагато вищі статуї, які просто вражають уяву своїми "піднебесними" розмірами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 величних та грандіозних монументів світу, які розмірами можуть позмагатися з хмарочосами.

Статуя богині Каннон в Сендаї, 100 метрів, Японія

Статуя богині Каннон у місті Сендай є одним з найбільш помітних та важливих релігійних пам'ятників у регіоні. Каннон, або Гуаньінь, як її називають у Китаї, є богинею милосердя та співчуття в буддизмі, і її шанують у багатьох країнах Азії під різними іменами.

Монумент, відомий як Сендай Дайканнон, підноситься на 100 метрів, що робить його однією з найвищих статуй в Японії та світі. Статую було збудовано у 1991 році, і вона зображує Каннон в елегантній позі з піднятою рукою в жесті благословення, а в іншій руці вона тримає жезл, який символізує її здатність відганяти страждання та нещастя.

Відвідувачі можуть піднятися на вершину статуї, звідки відкриваються захоплюючі панорами на місто Сендай та навколишню природу.

Статуя богині Каннон у місті Сендай (фото: Вікіпедія)

Статуя Гуаньїнь в Санья, 108 метрів, Китай

Гуаньїнь Наньшань - це одна з найвидатніших визначних пам'яток на острові Хайнань у місті Санья. Вона присвячена богині милосердя та співчуття, яку шанують у буддизмі, і є важливим місцем паломництва для буддистів з усього світу.

Статую завершили в 2005 році, і відтоді вона стала символом регіону. З висотою у 108 метрів вона входить до переліку найвищих статуй у світі. Фігура Гуаньїнь має три обличчя, кожне з яких звернене в різні сторони світу, що символізує її всепроникний захист та підтримку. Статуя стоїть на лотосі, що підкреслює її духовну чистоту та зв'язок із буддистськими традиціями.

Окрім статуї, комплекс Наньшань пропонує відвідувачам можливість оглянути численні храми, сади та музеї, де можна зануритися в китайську культуру та буддистську філософію. Це місце приваблює не лише своєю духовністю, а й красою навколишньої природи.

Статуя Гуаньїнь в Санья (фото: Вікіпедія)

Гаруда-Вішну-Кенчана, 121 метр, Балі, Індонезія

Гаруда-Вішну-Кенчана, або GWK, - це величезний культурний парк на острові Балі, що символізує індуїстське божество Вішну та його міфічного орла Гаруду.

Цей монумент є символом захисту та надії в індонезійській культурі та має велике релігійне значення для індуїстів. Статуя Вішну, що летить на спині Гаруди, вражає своєю масштабністю та деталізацією.

Висота статуї становить 121 метр, що робить її однією з найвищих у світі. Проєкт був створений відомим індонезійським скульптором Нюманом Нуарта, а будівництво тривало з 1997 до 2018 року. Статуя виготовлена з міді та латуні, а її сталева конструкція забезпечує довговічність та стійкість.

Культурний парк, де розташована статуя, охоплює понад 60 гектарів і пропонує відвідувачам не лише можливість оглянути цю грандіозну скульптуру, а й насолодитися культурними виставами, танцювальними шоу та концертами.

Гаруда-Вішну-Кенчана (фото: Вікіпедія)

Статуя Будди Шак’ямуні, 130 метрів, М'янма

Статуя Лейкьянсеткьяр Будда у місті Моньюа, М'янма, є однією з найбільших статуй Будди у світі. Цей вражаючий монумент Будди Шак'ямуні, засновника буддизму, сягає 130 метрів у висоту та був завершений у 2008 році.

Будівництво статуї фінансувалося за допомогою пожертвувань вірян та підтримки уряду. Вона зроблена із залізобетону та покрита бронзою, що надає їй міцності та величі. Усередині статуї є приміщення для молитов і медитацій, що дозволяє відвідувачам знайти духовний спокій та гармонію.

Територія навколо статуї також ретельно облаштована: тут знаходяться сади, водойми та додаткові статуї, що підкреслюють особливу духовну атмосферу цього місця.

Статуя Лейкьянсеткьяр Будда у місті Моньюа (фото: Вікіпедія)

Статуя Єдності (статуя Валлабхаї Пателя), 240 метрів, Індія

Статуя Єдності, присвячена політику Валлабхаї Пателю, є символом незалежності та національної єдності Індії. Це найбільша статуя у світі, висота якої становить 182 метри, а разом із постаментом - цілих 240 метрів.

Цей монумент вражає не лише своїми розмірами, а й історичним значенням, адже Патель відіграв ключову роль в об'єднанні Індії після її незалежності.

Скульптура виготовлена з бронзи та сталі, і для її створення було залучено тисячі робітників з усієї Індії та світу. Вона здатна витримати найсильніші урагани та землетруси, що підкреслює її міцність і довговічність. Офіційне відкриття статуї відбулося 31 жовтня 2018 року, в день народження Пателя.

Навколо статуї створено цілий комплекс із музеями, виставковими залами та парками. Відвідувачі можуть піднятися на оглядову платформу на висоті 153 метрів і насолодитися краєвидами навколишньої природи.



Статуя Валлабхаї Пателя (фото: Вікіпедія)