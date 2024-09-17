А вашей работы здесь нет? 10 самых опасных профессий в мире

Рыбаки и охотники

Работники этой отрасли проводят много времени в отдаленных местностях на реках, озерах или лесах. Основная опасность заключается в транспортных происшествиях, поскольку рыбаки и охотники часто передвигаются на лодках или другом транспорте в труднодоступных районах.

Плохие погодные условия или технические неисправности транспорта увеличивают риск смертельных исходов. Кроме того, работа с ловушками, сетями или оружием может привести к несчастным случаям. Из-за отсутствия должной медицинской помощи в таких изолированных местах даже незначительные травмы могут стать роковыми.

Лесозаготовители

Лесозаготовители занимаются вырубкой лесов, снабжая сырье для строительства. Эта работа обычно производится в изолированных и опасных условиях, где работники имеют дело с тяжелой техникой.

Самая большая опасность происходит от контакта с оборудованием, используемым для обработки срубленных деревьев. Часто случаются случаи, когда дерево или ветви падают на работников, вызывая тяжелые травмы.

Дополнительным фактором риска являются погодные условия, которые могут сделать работу еще более опасной. Недостаточное обучение или нарушение техники безопасности также становятся причинами смерти.

Работа с опасными инструментами очень рискованна (фото: Pixabay.com)

Пилоты и авиационные инженеры

Пилоты и инженеры вібрали сложную и ответственную работу, которая требует значительной концентрации. Наибольшая опасность возникает при управлении небольшими самолетами и вертолетами. Такие транспортные средства имеют минимальное защитное оборудование, что повышает риск роковых аварий.

Неисправности двигателей или проблемы при взлете и посадке также становятся причинами гибели работников в данной области. Быстрые погодные изменения могут усложнить управление самолетом, что увеличивает вероятность аварии. Кроме того, стресс и усталость во время длительных полетов могут повлиять на реакцию пилота.

Кровельщики

Кровельщики выполняют работу на высоте, где основной угрозой для жизни является падение с крыши. В условиях скользких поверхностей из-за дождя или снега риск поскользнуться значительно возрастает.

Кроме того, работа в жаркую или холодную погоду может негативно повлиять на физическое состояние работника, что может привести к несчастным случаям. Часто кровельщики не имеют достаточной безопасности или страховки, что повышает риск.

Работа на высоте всегда несет риск падения (фото: Freepik.com)

Монтажники стальных конструкций

Монтажники стальных конструкций работают на больших высотах, что создает риск падения. Ненадежное закрепление или нестабильные платформы могут привести к роковым последствиям.

Также опасность заключается в использовании тяжелого оборудования, которое может являться источником травм. Работники могут быть зацеплены или зажаты элементами конструкций при их монтаже. В условиях сильного ветра или плохой погоды работа на большой высоте становится еще более опасной.

Водители грузовиков и курьеры

Водители грузовиков и курьеры постоянно находятся в движении, что делает их работу одним из самых опасных из-за высокого риска ДТП. Через долгие часы за рулем растет усталость, что влияет на концентрацию и скорость реакции. Частые перевозки тяжелых грузов и работа в разных погодных условиях еще больше усложняют их работу.

Большинство несчастных случаев происходит именно из-за столкновения на дорогах или потери контроля над транспортом. Плохое техническое состояние грузовиков также может стать причиной аварий.

Работа за рулем ночью или в изолированных районах увеличивает риск травм и смертей (фото: Freepik.com)

Коллекторы мусора

Работники, занимающиеся сбором мусора и вторсырья, подвергаются значительному риску из-за транспортных аварий. Большая часть их работы состоит в управлении крупными транспортными средствами или работой рядом с ними, что создает повышенный риск столкновения.

Собирая мусор на городских дорогах, они постоянно находятся под угрозой быть сбитыми другими автомобилями.

Кроме того, опасность представляют сами отходы, которые могут содержать опасные вещества или острые предметы, которые могут вызвать серьезные травмы. Работа при движении транспортного средства повышает риск падений или других несчастных случаев.

Операторы подземных шахтных машин

Операторы подземных машин работают в очень опасных условиях под землей, где постоянно существует риск контакта с тяжелым оборудованием. Их работа заключается в управлении специализированными машинами, используемыми для добычи полезных ископаемых, таких как уголь или руда.

Из-за ограниченного пространства под землей даже незначительная ошибка может стать роковой. Также опасны обвалы пород или технические неисправности оборудования. Плохое освещение и вентиляция придают дополнительный риск для жизни этих работников.

Монтажники электролиний

Монтажники электролиний отвечают за установку и ремонт линий электропередач, часто работая в экстремальных условиях. Основной причиной смертельных случаев в этой профессии являются транспортные происшествия во время поездок на место работы.

Кроме того, работа с высоковольтным оборудованием увеличивает риск поражения электрическим током. Монтажникам часто приходится работать на большой высоте, что увеличивает опасность падения. После стихийных бедствий, таких как ураганы или бури, они могут работать в экстремальных условиях, где увеличиваются риски из-за непредсказуемых факторов.

Работа с высоковольтным оборудованием повышает риск поражения электрическим током (фото: Freepik.com)

Строители

Строители часто сталкиваются с большим количеством опасных ситуаций, работая с тяжелым оборудованием и на высоте. Наиболее распространены несчастные случаи, связанные с падением с высоты, а также случаи, когда работники оказываются зажатыми между объектами.

Использование электрических инструментов и частый контакт с электричеством увеличивает риск поражения током. Работа в сложных условиях, таких как строительство мостов или высотных построек, создает дополнительную опасность.