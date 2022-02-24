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Мы на вашей стороне. Джонсон обратился к украинцам

Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью о полномасштабной войне России против Украины. По его словам, эта "отвратительная и варварская авантюра Путина" должна потерпеть крах.

Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

В частности, Джонсон обратился к народу России и родителей военных армии-агрессора, что прямо сейчас теряют свои жизни.

По словам политика, он не может поверить, что нынешняя ситуация происходит от их имени и они действительно хотят получить статус переселенцев, который такие действия точно гарантируют путинскому режиму.

Также Джонсон поддержал украинский народ.

"В этот непростой момент я говорю украинцам: мы с вами, молимся за вас и ваши семьи, мы на вашей стороне! И если впереди мрак, и пламя свободы горит не на полную мощность, я знаю, что оно все же снова запылает в Украине! Потому что, несмотря на все его бомбы, танки и ракеты, я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев и их страстную веру, что Украина должна быть свободной", - сказал Джонсон.

Также он заверил граждан Великобритании, что их правительство будет работать вместе с партнерами по всему миру столько, сколько будет нужно, пока суверенитет и независимость Украины не восстановятся.

К тому же премьер-министр добавил, что этот акт безсенсовної и бездумной агрессии является нападением не только на Украину, но и атакой на демократию и свободу всего мира.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, страна предоставит Украине больше оборонительного вооружения.

Также мы писали, что Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Читайте, что происходит сейчас.

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Борис Джонсон