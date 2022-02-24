Ми на вашому боці. Джонсон звернувся до українців

Зокрема, Джонсон, звернувся до народу Росії та батьків військових армії-агресора, що прямо зараз втрачають свої життя.

За словами політика, він не може повірити, що нинішня ситуація відбувається від їхнього імені й вони справді хочуть отримати статус вигнанців, котрий такі дії точно гарантують путінському режиму.

Також Джонсон підтримав український народ.

"У цей непростий момент я кажу українцям: ми з вами, молимось за вас і ваші сім’ї, ми на вашому боці! І якщо попереду морок, і полум’я свободи горить не на повну потужність, я знаю, що воно все ж знову запалає в Україні! Тому що, попри всі його бомби, танки та ракети, я не вірю, що російський диктатор підкорить собі національне відчуття українців і їхню пристрасну віру, що Україна повинна бути вільною", - сказав Джонсон.

Також він запевнив громадян Великої Британії, що їхній уряд працюватиме разом із партнерами по всьому світу стільки, скільки буде потрібно, поки суверенітет і незалежність України не відновляться.

До того ж прем’єр-міністр додав, що цей акт безсенсовної й бездумної агресії є нападом не лише на Україну, але й атакою на демократію і свободу всього світу.