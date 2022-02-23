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Британия предоставит Украине больше оборонительного вооружения, - Джонсон

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Лондон, Среда 23 февраля 2022 14:19
Британия предоставит Украине больше оборонительного вооружения, - Джонсон Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Британия предоставит дополнительный пакет военной помощи Украине в свете все более угрожающего поведения России", - заявил он.

По словам Джонсона, помощь будет включать в себя как летальную, так и нелетальную помощь, например, оборонительное оружие.

Напомним, 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В частности, в этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных.

Кроме того, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна готовится к передаче Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Добавим, что ранее Соединенные Штаты передали Украине партию Джавелинов.

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