Мы на вашей стороне. Джонсон обратился к украинцам
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью о полномасштабной войне России против Украины. По его словам, эта "отвратительная и варварская авантюра Путина" должна потерпеть крах.
Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.
В частности, Джонсон обратился к народу России и родителей военных армии-агрессора, что прямо сейчас теряют свои жизни.
По словам политика, он не может поверить, что нынешняя ситуация происходит от их имени и они действительно хотят получить статус переселенцев, который такие действия точно гарантируют путинскому режиму.
Также Джонсон поддержал украинский народ.
"В этот непростой момент я говорю украинцам: мы с вами, молимся за вас и ваши семьи, мы на вашей стороне! И если впереди мрак, и пламя свободы горит не на полную мощность, я знаю, что оно все же снова запылает в Украине! Потому что, несмотря на все его бомбы, танки и ракеты, я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев и их страстную веру, что Украина должна быть свободной", - сказал Джонсон.
Также он заверил граждан Великобритании, что их правительство будет работать вместе с партнерами по всему миру столько, сколько будет нужно, пока суверенитет и независимость Украины не восстановятся.
К тому же премьер-министр добавил, что этот акт безсенсовної и бездумной агрессии является нападением не только на Украину, но и атакой на демократию и свободу всего мира.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, страна предоставит Украине больше оборонительного вооружения.
Также мы писали, что Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Читайте, что происходит сейчас.