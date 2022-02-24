ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мы на вашей стороне. Джонсон обратился к украинцам

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 16:47
Мы на вашей стороне. Джонсон обратился к украинцам Джонсон поддержал украинцев (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью о полномасштабной войне России против Украины. По его словам, эта "отвратительная и варварская авантюра Путина" должна потерпеть крах.

Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.

В частности, Джонсон обратился к народу России и родителей военных армии-агрессора, что прямо сейчас теряют свои жизни.

По словам политика, он не может поверить, что нынешняя ситуация происходит от их имени и они действительно хотят получить статус переселенцев, который такие действия точно гарантируют путинскому режиму.

Также Джонсон поддержал украинский народ.

"В этот непростой момент я говорю украинцам: мы с вами, молимся за вас и ваши семьи, мы на вашей стороне! И если впереди мрак, и пламя свободы горит не на полную мощность, я знаю, что оно все же снова запылает в Украине! Потому что, несмотря на все его бомбы, танки и ракеты, я не верю, что российский диктатор подчинит себе национальное чувство украинцев и их страстную веру, что Украина должна быть свободной", - сказал Джонсон.

Также он заверил граждан Великобритании, что их правительство будет работать вместе с партнерами по всему миру столько, сколько будет нужно, пока суверенитет и независимость Украины не восстановятся.

К тому же премьер-министр добавил, что этот акт безсенсовної и бездумной агрессии является нападением не только на Украину, но и атакой на демократию и свободу всего мира.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, страна предоставит Украине больше оборонительного вооружения.

Также мы писали, что Путин ввел войска в Украину и начал операцию на Донбассе. Читайте, что происходит сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога